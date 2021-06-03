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В Добруше заработала картонная фабрика

03.06.2021 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый трехслойный чистоцеллюлозный картон получен на бумажной фабрике «Герой труда», филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».



Новый завод по производству мелованных и немелованных видов многослойного картона, построенный в ходе реализации крупного инвестиционного проекта, введен в эксплуатацию 1 июня, сообщает пресс-служба «Беллесбумпрома»

Завод будет выпускать абсолютно новый продукт для Беларуси. Мелованные и немелованные виды многослойного картона являются очень востребованным у производителей упаковки. Его используют, например, для упаковки лекарственных препаратов, косметики, сигарет, многочисленных продуктов питания, а также в полиграфии. Будут решены вопросы импортозамещения, а также значительно увеличится экспортный потенциал целлюлозно-бумажной отрасли.

Проектные мощности завода составляют порядка 200 тыс. т картона в год. 20% продукции пойдет на внутренний рынок, а остальное — на экспорт. Сырьем для производства является целлюлоза и древесина осины и березы.

На реализацию проекта направлено порядка 350 млн. долларов, основная часть из которых кредитные ресурсы. Выход на полные проектные мощности планируется в 2022 году, пишет Медиа-Полесье.
 
 
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Первый трехслойный чистоцеллюлозный картон получен на бумажной фабрике «Герой труда», филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».
 
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