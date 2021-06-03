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Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады после снятия санкций

03.06.2021 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр после того, как закончится действие санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году.



Об этом сообщил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

CAS 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, пишет Прессбол.

"Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подает заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определенные гарантии правительства. Вся дорожная карта понятна. Для летних Игр Казань — самый готовый в стране город. Если мы говорим про 2036 год, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления", — сказал Леонов.

"У нас есть идея построить уникальный для страны центр для хайдайвинга, — добавил он. — Этот спорт сейчас динамично развивается и в перспективе может попасть в олимпийскую программу. А тренироваться негде. Потому что и климат не позволяет, и инфраструктурно это достаточно сложно. Мы всегда только предложить свою кандидатуру на Олимпийские игры. Как говорится, ждем у моря погоды".
 
 
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Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр после того, как закончится действие санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022...
 
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