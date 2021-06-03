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Мужчина принес ветеринару неожиданного пациента. А врач не посмеялся, а сразу приступил к лечению!
Источник материала: ОНТ
Ветеринарный врач из Таиланда принял у себя в клинике неожиданного пациента,
Тану Лимпапаттанаванич – ветеринарный врач в Таиланде. Недавно к нему в клинику на прием мужчина принес таракана. Он увидел, что на насекомое случайно наступили на дороге, оно сильно пострадало. Мужчина не смог пройти мимо, поднял раненого таракана и понес его в ветклинику.
Когда ветеринар увидел, кого ему принесли на прием, он не стал смеяться, а сразу взялся за дело.
Врач признался, что это был первый случай в его практике, когда лечить нужно было таракана.
Доктор поместил насекомое в контейнер, насыщенный кислородом, чтобы увеличить его шансы на выживание. Больше Тану ничего не мог сделать, к сожалению. Он не взял с мужчины никакой оплаты.
Фото: Pixabay.com
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Ветеринарный врач из Таиланда принял у себя в клинике неожиданного пациента, пишет ridus.ru. Тану Лимпапаттанаванич – ветеринарный врач в Таиланде. Недавно к нему в...
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