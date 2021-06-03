|
Жители маленького города в Австралии обходят стороной местное болото: там появилась странная кукла
Источник материала: ОНТ
Необычную историю опубликовал
Жители маленького города Люсинда в Австралии стараются обходить стороной местные болота из-за того, что там на качелях сидит странная кукла, которая приносит одни неприятности, по мнению горожан.
Почти все жители Люсинды винят куклу в бедах и связывают с ней, например, неудачи на рыбалке и проблемы с лодками. Как кукла появилась на болоте, никто точно не знает.
Жители не хотят выяснять историю происхождения таинственной игрушки – лучше просто обойти ее стороной и заниматься своими делами, считают они.
Однако у одного из горожан есть предположение о том, откуда появилась кукла. Мужчина считает, что игрушку принесли на болото супруги, чьи имена он не стал называть. Муж с женой хотели просто добавить красок в скучноватую местность города. Но, правда, краски получились мрачноватыми.
Главное фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычную историю опубликовал ridus.ru. Жители маленького города Люсинда в Австралии стараются обходить стороной местные болота из-за того, что там на качелях сидит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)