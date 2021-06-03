Жители маленького города в Австралии обходят стороной местное болото: там появилась странная кукла

Источник материала: ОНТ

Необычную историю опубликовал ridus.ru .

Жители маленького города Люсинда в Австралии стараются обходить стороной местные болота из-за того, что там на качелях сидит странная кукла, которая приносит одни неприятности, по мнению горожан.



Фото: twitter.com

Почти все жители Люсинды винят куклу в бедах и связывают с ней, например, неудачи на рыбалке и проблемы с лодками. Как кукла появилась на болоте, никто точно не знает.

Жители не хотят выяснять историю происхождения таинственной игрушки – лучше просто обойти ее стороной и заниматься своими делами, считают они.

Однако у одного из горожан есть предположение о том, откуда появилась кукла. Мужчина считает, что игрушку принесли на болото супруги, чьи имена он не стал называть. Муж с женой хотели просто добавить красок в скучноватую местность города. Но, правда, краски получились мрачноватыми.

Главное фото: Pixabay.com









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