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Тепло и без осадков. Прогноз погоды на 4 июня

03.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло и без осадков. Прогноз погоды на 4 июня

В первые дни июня северо-восточный ветер в нашу страну поставлял холодный воздух, который даже при малооблачной погоде прогревался с трудом. Температура воздуха была ниже нормы. Теперь с каждым днём будет всё теплее, но в выходные ожидаются грозы. 

Завтра день будет погожим, а воздух прогреется до климатической нормы июня, сохранится относительно малооблачная и спокойная погода, без осадков. 

В пятницу – переменная облачность. Без осадков. Влажность до 40%. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем – умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Утром температура в большинстве районов до +14°С…+15°С.  С учетом влажности и ветра по ощущениям на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +20°С…+22°С. К вечеру от +18°С по востоку до +20°С по западу. 

В первые летние выходные в нашу страну начнут поступать теплые, но более влажные воздушные массы с южных широт. В результате будет преобладать переменная облачность. Возрастет вероятность кратковременных дождей и гроз. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Преобладающая температура воздуха ночью +8°С…+13°С, днем +20°С…+25°С. 

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В первые дни июня северо-восточный ветер в нашу страну поставлял холодный воздух, который даже при малооблачной погоде прогревался с трудом. Температура воздуха...
 
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