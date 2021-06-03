|
От ужина до завтрака – не менее 12 ч: врач рассказала, когда и что лучше есть вечером
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, почему за три-четыре часа до сна нужно поесть, и назвала продукты питания, подходящие для этого времени,
Если обычно вы ложитесь в 23:00, то ужинать необходимо не позднее 18-19 часов. Дело в том, что после приема пищи резко поднимается инсулин, но он успевает снизиться до нормы перед сном.
Врач подчеркнула, что ужин – это лишь 20% от дневного объема пищи.
Ужинать диетолог советует тушеными овощами, порцией мяса, морепродуктов, рыбы.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, почему за три-четыре часа до сна нужно поесть, и назвала продукты питания, подходящие для этого времени, пишет РИА «Новости»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)