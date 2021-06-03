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От ужина до завтрака – не менее 12 ч: врач рассказала, когда и что лучше есть вечером

03.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

От ужина до завтрака – не менее 12 ч: врач рассказала, когда и что лучше есть вечером

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, почему за три-четыре часа до сна нужно поесть, и назвала продукты питания, подходящие для этого времени, пишет РИА «Новости».

Если обычно вы ложитесь в 23:00, то ужинать необходимо не позднее 18-19 часов. Дело в том, что после приема пищи резко поднимается инсулин, но он успевает снизиться до нормы перед сном.

Врач подчеркнула, что ужин – это лишь 20% от дневного объема пищи.

Ужинать диетолог советует тушеными овощами, порцией мяса, морепродуктов, рыбы. 

Фото: Pixabay.com

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Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, почему за три-четыре часа до сна нужно поесть, и назвала продукты питания, подходящие для этого времени, пишет РИА «Новости»....
 
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