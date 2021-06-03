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Нарышкин: Мы высоко оцениваем уровень взаимодействия и доверительность между спецслужбами России и Беларуси

03.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нарышкин: Мы высоко оцениваем уровень взаимодействия и доверительность между спецслужбами России и Беларуси

«Агрессивные акции», «вне рамок международного права» – так глава внешней разведки России охарактеризовал давление, которые запад сейчас оказывает на наши страны. В Витебске сегодня состоялась рабочая встреча Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля.  

Руководители спецслужб обсудили взаимодействие в условиях агрессивной политики США и стран Запада. Говорили о важности консолидации Минска и Москвы в противостоянии глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства. 

После встречи руководители спецслужб возложили венки к мемориальному комплексу на Успенской горке, здесь покоятся три Героя Советского Союза, среди них и командир первой партизанской бригады Минай Шмырев. Почтили память павших и у монумента героям Отечественной войны. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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«Агрессивные акции», «вне рамок международного права» – так глава внешней разведки России охарактеризовал давление, которые запад сейчас оказывает на наши...
 
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