В Национальной хоккейной лиге в онлайн-формате прошла драфт-лотерея 2021 года

Источник материала: ОНТ

Было определено, в каком порядке клубы будут выбирать первых 16 хоккеистов в стартовом раунде предстоящего драфта.

В жеребьевке приняли участие 15 команд, которые не смогли пробиться в плей-офф. А также новый клуб «Сиэтл Кракен» (со следующего сезона команда начнет играть в Лиге).

Выиграл жеребьевку «Баффало» – именно эта команда первой сделает свой выбор.

Драфт в этом году пройдет с 23 по 24 июля, количество этапов сокращено с 3-х до 2-х.

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