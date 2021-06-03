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В Национальной хоккейной лиге в онлайн-формате прошла драфт-лотерея 2021 года

03.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге в онлайн-формате прошла драфт-лотерея 2021 года

Было определено, в каком порядке клубы будут выбирать первых 16 хоккеистов в стартовом раунде предстоящего драфта. 

В жеребьевке приняли участие 15 команд, которые не смогли пробиться в плей-офф. А также новый клуб «Сиэтл Кракен» (со следующего сезона команда начнет играть в Лиге). 

Выиграл жеребьевку «Баффало» – именно эта команда первой сделает свой выбор. 

Драфт в этом году пройдет с 23 по 24 июля, количество этапов сокращено с 3-х до 2-х. 

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Было определено, в каком порядке клубы будут выбирать первых 16 хоккеистов в стартовом раунде предстоящего драфта.  В жеребьевке приняли участие 15 команд, которые...
 
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