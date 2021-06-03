|
В Национальной хоккейной лиге в онлайн-формате прошла драфт-лотерея 2021 года
Источник материала: ОНТ
Было определено, в каком порядке клубы будут выбирать первых 16 хоккеистов в стартовом раунде предстоящего драфта.
В жеребьевке приняли участие 15 команд, которые не смогли пробиться в плей-офф. А также новый клуб «Сиэтл Кракен» (со следующего сезона команда начнет играть в Лиге).
Выиграл жеребьевку «Баффало» – именно эта команда первой сделает свой выбор.
Драфт в этом году пройдет с 23 по 24 июля, количество этапов сокращено с 3-х до 2-х.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Было определено, в каком порядке клубы будут выбирать первых 16 хоккеистов в стартовом раунде предстоящего драфта. В жеребьевке приняли участие 15 команд, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)