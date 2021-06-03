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В Гродно задержана сотрудница магазина национальных сувениров «Адметнасць»
03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ольгу Веремеенко обвинили в «пикетировании».
3 июня сотрудники ОМОН пришли в магазин национальных сувениров «Адметнасць». Как сообщает портал
Сотрудникам Hrodna.life запретили пользоваться телефонами и компьютерами. Около двух часов их продержали в офисе без связи. Среди силовиков, прибывших в магазин, были командир ОМОН Виктор Кравцевич и начальник отдела профилактики правонарушений Алексей Войтешко.
По данным Hrodna.Life, Ольга Веремеенко задержана. Вероятно, ее поместят в ИВС до суда. Баннер магазина со здания и вывеску с временем работы с двери срезали.
Утром в магазине «Адметнасць» побывали сотрудники отдела идеологии горисполкома и санстанции.
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Ольгу Веремеенко обвинили в «пикетировании».
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