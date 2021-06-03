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В Гродно задержана сотрудница магазина национальных сувениров «Адметнасць»

03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ольгу Веремеенко обвинили в «пикетировании».

В Гродно задержана сотрудница магазина национальных сувениров «Адметнасць»
Ольга Веремеенко. Фото: Hrodna.Life

3 июня сотрудники ОМОН пришли в магазин национальных сувениров «Адметнасць». Как сообщает портал Hrodna.Life, чья редакция размещена в том же здании, в отношении сотрудницы магазина Ольги Веремеенко начали административный процесс по ст. 24.23 КоАП за «пикетирование». В магазине провели осмотр. Осмотр также пройдет у нее дома.

Сотрудникам Hrodna.life запретили пользоваться телефонами и компьютерами. Около двух часов их продержали в офисе без связи. Среди силовиков, прибывших в магазин, были командир ОМОН Виктор Кравцевич и начальник отдела профилактики правонарушений Алексей Войтешко.

По данным Hrodna.Life, Ольга Веремеенко задержана. Вероятно, ее поместят в ИВС до суда. Баннер магазина со здания и вывеску с временем работы с двери срезали.

Утром в магазине «Адметнасць» побывали сотрудники отдела идеологии горисполкома и санстанции.

 
 
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