Швеция забанила белорусское шампанское. На очереди грузоперевозки?

Запрет на продажу белорусского шампанского в Швеции, заморозка членства БТ в Европейском вещательном союзе, четыре инициативы по возбуждению уголовных дел против властей Беларуси, персональные санкции… А теперь белорусские диаспоры в ЕС изучают возможности блокировки грузоперевозок белорусских товаров в ЕС.





2 июня шведский государственный монополист Systembolaget запретил продажу в своей алкосети «Советского шампанского», которое производит Минский завод игристых вин.

Запрета на продажу белорусская диаспора в Швеции добивалась в течение пяти месяцев. Были и скандалы в СМИ («Шведский госмонополист поддерживает кошелек Лукашенко»), призывы политиков, общественное мнение и яркие акции протеста.

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Но Systembolaget не спешил, не имея достаточных доказательств того, что на государственном заводе игристых вин нарушаются права человека. Инцидент с самолетом Ryanair, принудительно посаженный в Беларуси, видимо, стал таким веским доказательством.

«Добрый знак»

Успех от запрета «Советского шампанского» вдохновляет белорусов зарубежья на дальнейшее сопротивление, говорит Дмитрий Вассерман — представитель белорусской диаспоры в Швеции, помогающий в свободное от банковской службы время долбить режим Лукашенко.

В планах диаспоры — дожать ИКЕА с тем, чтобы они перестали использовать белорусскую древесину, экономическое давление на «Беларуськалий» и предприятия нефтепереработки. Об этом Дмитрий Вассерман рассказал в интервью Naviny.by.

— Что для вас значит запрет на продажу этого игристого вина?

— Это добрый символический знак. Шведское государство в лице Systembolaget признало наличие серьезных нарушений прав человека на белорусском производстве. Целью не было экономическое давление как таковое, ведь речь идет о количестве в 600 бутылок, которые успели продать с декабря прошлого года. Продажа этой продукции финансирует режим, который в грубой форме нарушает права человека, и шведское общество заявило, что не может финансировать нарушение прав человека.

Дмитрий Вассерман, 46 лет, из Беларуси уехал в 1996 году, окончив БГУ и успев поработать распространителем независимой прессы в Минске. В Швеции имеет статус политического беженца, работает в банке.

Дмитрий называет себя добровольцем народного посольства Беларуси в Швеции. Народные посольства — это сеть неформальных объединений белорусов в 18 странах, целью является защита «прав и интересов белорусских граждан за рубежом, а также представления интересов демократической Беларуси».

— Как вы планируете долбить режим дальше?

— Белорусское народное посольство Швеции изучает сейчас вопрос, как и какие белорусские грузы поступают или идут транзитом через Швецию.

Мы считаем неприемлемым то, что режим продолжает обогащаться за счет ресурсов белорусского народа. Государственное предприятие — это тоже ресурс белорусского народа. Сюда относится и многое другое: калийные удобрения, продукты нефтепереработки, есть лес, который совершенно хищнически вырубают.

И так как режим не является законно избранным, он не имеет права обогащаться за счет ресурсов белорусского народа. И мы будем это останавливать теми силами и средствами, которые имеем.

— Это ведь может привести к еще большей изоляции...

— НАУ собирается блокировать движение белорусских грузов через белорусско-польскую границу, чтобы ускорить принятие санкций в ЕС. И мы согласны с этой позицией, считаем, что следует идти дальше.

Мы считаем недопустимым то, что граница закрыта для граждан, но открыта для грузов, включая контрабанду, которая идет в ЕС при поддержке режима.

Мы считаем, что до того, как режим не откроет границу для белорусских граждан, европейские страны не должны принимать и белорусские грузы.

— Какое в диаспоре ведущее мнение о перспективах смены власти в Беларуси?

— Большое видится на расстоянии. Страна в таких условиях тотального контроля и диктатуры, а теперь еще и международной изоляции не может существовать долго. Под постоянным давлением изнутри и снаружи режим будет сам затягивать петлю у себя на шее. Это подтверждает инцидент с Ryanair: режим под внутренним и внешним давлением допустил огромную ошибку, которая значительно ухудшила его положение.

Мы считаем, что режим будет ослаблять сам себя, пока ситуация не станет абсолютно для него невыносимой и он вынужден будет идти на какие-то уступки и послабления. Любое раскручивание гаек приведет к срыву резьбы. Как только люди почувствуют, что эта террористическая хватка режима ослабляется, мы рассчитываем, что начнется новая волна протестов.

Здесь важно запастись терпением и просто быть готовыми к тому, что нам потребуется некоторое время для борьбы с режимом, но в какой-то момент вылетит какая-то искра и произойдет качественное изменение — этот котел под давлением взорвется.

— Вы не боитесь за свою безопасность? Недавно Латушко заявил в прокуратуру Польши о том, что власти Беларуси планировали на территории иностранных государств незаконный захват и вывоз в страну деятелей оппозиции.

— Лично я не получал никаких конкретных сигналов и угроз. Но режим пытается давить на диаспору: Разумеется, никто не чувствует себя в полной безопасности.

Другое дело: мы находимся в гораздо большей безопасности, чем те белорусы, которые живут в Беларуси. И если они продолжают сопротивляться, то и нам нельзя останавливаться.

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