На ОНТ показывают интервью с Романом Протасевичем. Главное

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на государственном телеканале ОНТ появился анонс программы «Марков. Ничего личного». В ролике показывают Романа Протасевича, который молча сидит напротив ведущего. Сегодня в 20:00 на телеканале начало транслироваться полное интервью. Мы собираем главные моменты эфира.

В начале интервью Марков спросил у Протасевича, добровольно ли он согласился на интервью. Протасевич ответил утвердительно. Он также добавил, что чувствует себя прекрасно, только немного простыл. Протасевич также отметил, что перед интервью его не гримировали и «вообще не трогали».

На вопрос, какой будет реакция сторонников Протасевича, он ответил:

— Если честно, тяжело предугадать реакцию, которая будет с их стороны. Я почти уверен, что многие начнут меня осуждать, а акции поддержки сойдут на нет, многие назовут меня предателем. Но я хочу сделать все, чтобы исправить свои ошибки. Я следовал своей идее и своим убеждениям. Но чем больше я старался не сунуть нос не в свое дело, тем хуже все становилось.

В начале интервью также была затронута тема отпуска Романа Протасевича. Он сказал, что единственный раз, когда он кому-нибудь что-то сообщал из отпуска, был перед вылетом самолета.

— Я написал это исключительно в рабочий чат — там были несколько журналистов и люди из штаба Светланы Тихановской.

— Кто из них мог держать на вас зуб?

— Я улыбнулся не так просто — у меня был личный конфликт с Данилой Богдановичем, в последнее время у нас не складывались отношения. Я не хотел делать какую-то политическую работу, хотел просто заниматься фотографией.

(будет дополнено)

В конце мая самолет Ryanair, пролетавший над территорией Беларуси, совершил аварийную посадку в Минске, для сопровождения был поднят истребитель. По данным СК РБ, это произошло после сообщения о минировании. На борту самолета был Роман Протасевич — один из создателей популярного в Беларуси телеграм-канала, который позже был признан экстремистским. Его задержали. Вчера гостелеканал ОНТ обнародовал записи допроса Протасевича.

Роман, помимо известного телеграм-канала (созданного совместно со Степаном Путило), работал еще на одном, оба были признаны экстремистскими решением белорусских судов. Роман Протасевич проходит в РБ обвиняемым по ст. 293 УК («Массовые беспорядки»), ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), а также он внесен КГБ РБ в перечень организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности.