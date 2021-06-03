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В Сморгони задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта для силовиков
Источник материала: Партизан
В чате он призывал к физической расправе над ними.
За призывы к насилию над милиционерами задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта. Как сообщается, оперативники гродненского областного управления ГУСБ МВД вычислили 43-летнего жителя Сморгони, который в интернете разжигал социальную вражду или рознь.
— С декабря прошлого года в экстремистском телеграм-канале мужчина оскорблял и призывал к физической расправе над сотрудниками правоохранительных органов. Для публикации соответствующих постов использовал различные никнеймы, - сообщили в МВД.
Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и признали подозреваемым по уголовному делу за разжигание социальной вражды или розни.
— Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, в том числе повторно в течение года. Известно, что он является заместителем директора фирмы по производству, переоборудованию и обслуживанию спецтранспорта, в том числе для правоохранительных органов, - сказали в милиции.
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В чате он призывал к физической расправе над ними.
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