В Сморгони задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта для силовиков









За призывы к насилию над милиционерами задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта. Как сообщается, оперативники гродненского областного управления ГУСБ МВД вычислили 43-летнего жителя Сморгони, который в интернете разжигал социальную вражду или рознь.





— С декабря прошлого года в экстремистском телеграм-канале мужчина оскорблял и призывал к физической расправе над сотрудниками правоохранительных органов. Для публикации соответствующих постов использовал различные никнеймы, - сообщили в МВД.













Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и признали подозреваемым по уголовному делу за разжигание социальной вражды или розни.





— Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, в том числе повторно в течение года. Известно, что он является заместителем директора фирмы по производству, переоборудованию и обслуживанию спецтранспорта, в том числе для правоохранительных органов, - сказали в милиции.