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В Сморгони задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта для силовиков

03.06.2021 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В чате он призывал к физической расправе над ними.



За призывы к насилию над милиционерами задержан замдиректора фирмы по производству спецтранспорта. Как сообщается, оперативники гродненского областного управления ГУСБ МВД вычислили 43-летнего жителя Сморгони, который в интернете разжигал социальную вражду или рознь.

— С декабря прошлого года в экстремистском телеграм-канале мужчина оскорблял и призывал к физической расправе над сотрудниками правоохранительных органов. Для публикации соответствующих постов использовал различные никнеймы, - сообщили в МВД.


 

Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и признали подозреваемым по уголовному делу за разжигание социальной вражды или розни.

— Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, в том числе повторно в течение года. Известно, что он является заместителем директора фирмы по производству, переоборудованию и обслуживанию спецтранспорта, в том числе для правоохранительных органов, - сказали в милиции.
 
 
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