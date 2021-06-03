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«Знаем, что вы – одни из немногих, кто отказывается подписывать провластное письмо. Восхищаемся вашей стойкостью». Фанаты брестского «Динамо» обратились к клубу
Источник материала: Партизан
Фанаты брестского «Динамо» обратились к футболистам, тренерскому штабу и сотрудникам клуба.
– Как мы и писали перед началом сезона, несмотря на то, что нас по вынужденным причинам в этот сложный отрезок для нашей страны нет на трибунах, мы не остались в стороне и пристально следим за происходящим на поле и за его пределами,
Мы продолжаем радоваться вашим победам и огорчаться неудачам. Знаем, что вы – одни из немногих в футбольной Беларуси, кто до сих пор отказывается «плясать под дудочку» и подписывать так называемое «провластное письмо спортсменов». Поверьте, для нас важно осознавать, что вы так высоко цените свою честь и свободу!
Знаем, какое колоссальное оказывается на вас давление, восхищаемся вашей стойкостью и говорим огромное спасибо за вашу солидарность! – говорится в сообщении.
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«Знаем, что вы – одни из немногих, кто отказывается подписывать провластное письмо. Восхищаемся вашей стойкостью». Фанаты брестского «Динамо» обратились к клубу
Фанаты брестского «Динамо» обратились к футболистам, тренерскому штабу и сотрудникам клуба.
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