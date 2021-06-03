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Литва просит Минск приостановить работу БелАЭС
Источник материала: Партизан
Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) выступает за приостановку работы Белорусской АЭС.
Белорусская АЭС в Островце / Еврорадио
Об этом
"Факт выдачи лицензии не меняет позиции VATESI, что необходимо приостановить работу БелАЭС, решить проблемы ядерной безопасности и принять необходимые меры по повышению ее безопасности", говорится в заявлении.
В инспекции говорят, что хотят услышать от белорусской стороны адекватные ответы на вопросы, связанные с безопасностью. Это касается выбора и оценки площадки строительства, сейсмической устойчивости проекта, устойчивости перед авариями больших самолетов, а также выполнения большинства рекомендаций по итогам стресс-тестов.
По мнению литовской стороны, белорусские чиновники "сосредоточились на выполнении графика запуска, а не на реализации принципа "безопасность прежде всего".
"Такая слабая позиция в отношении ядерной безопасности недопустима", — подчеркнул директор VATESI Михаил Демченко.
Напомним, накануне, 2 июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.
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Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) выступает за приостановку работы Белорусской АЭС.
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