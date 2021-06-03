ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва просит Минск приостановить работу БелАЭС

03.06.2021 20:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) выступает за приостановку работы Белорусской АЭС.


Белорусская АЭС в Островце / Еврорадио

Об этом говорится в заявлении литовского ядерного регулятора. Таким образом в Вильнюсе отреагировали на новость о выдачи лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, передает Еврорадио.

"Факт выдачи лицензии не меняет позиции VATESI, что необходимо приостановить работу БелАЭС, решить проблемы ядерной безопасности и принять необходимые меры по повышению ее безопасности", говорится в заявлении.

В инспекции говорят, что хотят услышать от белорусской стороны адекватные ответы на вопросы, связанные с безопасностью.  Это касается выбора и оценки площадки строительства, сейсмической устойчивости проекта, устойчивости перед авариями больших самолетов, а также выполнения большинства рекомендаций по итогам стресс-тестов.

По мнению литовской стороны, белорусские чиновники  "сосредоточились на выполнении графика запуска, а не на реализации принципа "безопасность прежде всего".

"Такая слабая позиция в отношении ядерной безопасности недопустима", — подчеркнул директор VATESI Михаил Демченко.

Напомним, накануне, 2 июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) выступает за приостановку работы Белорусской АЭС.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Национальной хоккейной лиге в онлайн-формате прошла драфт-лотерея 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by