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«Белавиа» в среду вывезла туристов из Албании и Черногории. Посмотрите, по какому маршруту летел рейс
Источник материала: Партизан
2 июня «Белавиа» выполнила два эвакуационных рейса по вывозу туристов из Албании и Черногории.
Вот по какому маршруту летел борт из Черногории, обращает внимание Tut.by.
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«Белавиа» в среду вывезла туристов из Албании и Черногории. Посмотрите, по какому маршруту летел рейс
2 июня «Белавиа» выполнила два эвакуационных рейса по вывозу туристов из Албании и Черногории.
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