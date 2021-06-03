Бывшая глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти». Это на ее свадьбе танцевал Путин

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пишет meduza.io Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, опубликованном 2 июня,meduza.io





Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах. В 2018 году президент России Владимир Путин по приглашению Кнайсль совершил частный визит на ее свадьбу, где танцевал с невестой.



