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Бригадир токарного станка пытался похитить 54 кг латуни

03.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Смелый, сильный, но невезучий. Пронести 54 килограмма латуни на плечах целый километр по территории завода и попасть в руки службы охраны предприятия.  В милицию обратились представители предприятия, которые рассказали, что они задержали бригадира токарного участка при попытке пройти КПП. Все бы ничего, только внешний вид выдал минчанина. Его попросили пройти в зону досмотра. 


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    Смелый, сильный, но невезучий. Пронести 54 килограмма латуни на плечах целый километр по территории завода и попасть в руки службы охраны предприятия.  В милицию...
     
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