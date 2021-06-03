Бригадир токарного станка пытался похитить 54 кг латуни

Источник материала: БT

Смелый, сильный, но невезучий. Пронести 54 килограмма латуни на плечах целый километр по территории завода и попасть в руки службы охраны предприятия. В милицию обратились представители предприятия, которые рассказали, что они задержали бригадира токарного участка при попытке пройти КПП. Все бы ничего, только внешний вид выдал минчанина. Его попросили пройти в зону досмотра.





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