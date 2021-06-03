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В Могилеве посиделки в компании единомышленников закончились убийством

03.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Посиделки в компании единомышленников закончились убийством. В Могилеве расследуется преступление, которое стало следствием банальной ссоры. Инцидент произошел еще в январе, и сейчас следователи и эксперты поделились подробностями произошедшего. Оказалось, что в тот вечер в квартире на улице Гагарина собрались люди специфичных, но общих взглядов - ранее судимые и безработные. В определенный момент что-то пошло не так, началась ссора, и дальше события разворачивались стремительно. Один труп, круг подозреваемых и масса следов. Разобраться детально в ситуации следователям помогли эксперты. 

Александр Смирнов подробнее. Десятки отпечатков пальцев, следы крови и многие другие улики, которые могли пролить свет на произошедшее. На месте преступления удалось собрать достаточно весомую доказательную базу. Однако правоохранителям предстояла огромная работа – точно выяснить роль каждого человека, который в день убийства находился в этой квартире.

Андрей Черчук, официальный представитель ГКСЭ по Могилевской области:
По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины последовала от острой кровопотери, развившейся в результате проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением внутренних органов. Эксперты Могилевского межрайонного отдела ГКСЭ провели дактилоскопическую экспертизу изъятых следов рук. Установлено, что все они оставлены мужчинами, находившимися в гостях у погибшего, в том числе обвиняемым.

На трупе погибшего обнаружены две ножевые раны - в районе живота и сердца. Следствием было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сотрудники милиции по горячим следам установили личности подозреваемых, которые накануне находились в гостях у погибшего. Троих ранее судимых безработных мужчин разыскали и задержали. Одному из подозреваемых - неработающему ранее судимому жителю Могилева - предъявлено обвинение в совершении убийства.

Андрей Черчук, официальный представитель ГКСЭ по Могилевской области:
Государственные медицинские судебные эксперты-биологи УГКСЭ по Могилевской области провели 7 судебных биологических и генетических экспертиз, в рамках которых исследовали изъятые следы и объекты. Судебными экспертами установлено, что биологический материал на изъятых объектах с высокой степенью вероятности происходит от генотипа задержанного, следы на изъятых окурках образованы за счет смешения биологического материала погибшего и обвиняемого. Также экспертами центрального аппарата ГКСЭ проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении мужчины, по результатам которой установлено, что в момент инкриминируемого ему деяния он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 

Благодаря слаженной работе правоохранителей убийство в Могилеве удалось раскрыть. К слову, подозреваемый был судим буквально в прошлом году за хулиганство. 

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Теги: Могилев
 
 
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Посиделки в компании единомышленников закончились убийством. В Могилеве расследуется преступление, которое стало следствием банальной ссоры. Инцидент произошел...
 
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