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В Беларуси расширят сеть станций для зарядки электромобилей
03.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Курс на чистую энергию. Александр Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций. Об этом президент Беларуси заявил в четверг на совещании по развитию энергетического комплекса, сообщает «МИР 24».
В стране уже действуют 450 таких станций. К концу году их количество увеличится до 600. Постепенно они появятся в малых городах и агрогородках. У владельцев электрокаров будет возможность установить зарядную станцию рядом со своим домом за личные средства. Лукашенко напомнил, что Беларусь несколько лет назад взяла
Белорусские ученые-конструкторы говорят, что готовы начать серийный выпуск
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У владельцев электрокаров будет возможность установить зарядную станцию рядом со своим домом.
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