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В Беларуси расширят сеть станций для зарядки электромобилей

03.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Курс на чистую энергию. Александр Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций. Об этом президент Беларуси заявил в четверг на совещании по развитию энергетического комплекса, сообщает «МИР 24».

В стране уже действуют 450 таких станций. К концу году их количество увеличится до 600. Постепенно они появятся в малых городах и агрогородках. У владельцев электрокаров будет возможность установить зарядную станцию рядом со своим домом за личные средства. Лукашенко напомнил, что Беларусь несколько лет назад взяла курс на развитие экологического транспорта. Работает и специальная госпрограмма, рассчитанная до 2025 года.

«Я показывал, какие есть автомобили, на Tesla первых выпусков разъезжал. Все смеялись, думали, президент шутит, мол, нечего ему делать. Сегодня весь мир поставил жесточайшие задачи по переходу на электромобили. Людям надоело дышать грязью. Требуются электрозарядные станции. Станции надо строить, начиная от порога, до общественного пользования, что мы и начали делать», – отметил Александр Лукашенко.

Белорусские ученые-конструкторы говорят, что готовы начать серийный выпуск отечественного электрокара, который разработали с нуля.



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У владельцев электрокаров будет возможность установить зарядную станцию рядом со своим домом.
 
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