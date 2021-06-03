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Смотрящий за Беларусью "вор в законе" Муму получил 10 лет

03.06.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По решению суда отбывать наказание криминальный авторитет будет в колонии на условиях строгого режима.


"Вор в законе" Олег Герасимович — Муму

Известный в криминальных кругах белорусский "вор в законе" Олег Герасимович по кличке Муму судом был приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщила в четверг Белтелерадиокомпания, пишет Sputnik.

Такой приговор вынес Оршанский районный суд, который рассматривал дело. Отбывать наказание Герасимович будет в колонии строгого режима.

Напомним, Муму был задержан в ноябре прошлого года после того, в Орше произошли "воровские разборки", когда вечером 2 апреля в игровом клубе "Венеция" компания избила и порезала 37-летнего жителя райцентра. Как потом было установлено, что потерпевшим является так называемый смотрящий за Оршей Морозик.

Как сообщали в МВД, в оршанском кафе была попытка Муму переделить сферы влияния и усилить свои позиции среди криминалитета.

В министерстве тогда проинформировали, что всех современных белорусских "воров в законе" "короновали" за границей. Первый раз Муму был задержан в 2013 году на сходке, которая проходила в Подмосковье на Николиной горе. Вместе с ним были еще три белоруса – Паштет, Медвежонок и Лебедь.
 
 
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По решению суда отбывать наказание криминальный авторитет будет в колонии на условиях строгого режима.
 
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