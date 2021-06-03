|
Три направления беларусской пропаганды при отработке инцидента с Ryanair
Источник материала: UDF
Новости исключают нежелательные факты
В большинстве новостных сообщений вообще не упоминается, что 23 мая в результате принудительной посадки в Минске транзитного самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс, беларусские власти задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича. В этом наборе есть рассказ о том, что было сообщение о бомбе на борту Ryanair и что инициатива приземляться в Беларуси исходит от экипажа самолета. И вообще: с беларусской стороны соблюдены международные нормы.
Попутно сообщается, что Западу свойственны двойные стандарты, что служит объяснением отказа западных кампаний использовать беларусское небо для транзита и запрет для полета национальной авиакомпании «Белавиа» над Европой.
Версия «мы работали по правилам» корректировалась в деталях: 23 мая госСМИ сообщали, что пилоты сообщили беларусским диспетчерам о мине на борту, 24 мая действующее лицо редуцировалось до «поступило сообщение» без указания от кого и кому. Лишь в отдельных материалах-отчетах с брифинга 24 мая Минтранса есть рассказ директора Департамента по авиации Артема Сикорского, что о бомбе на электронную почту аэропорта якобы написала группировка ХАМАС. То, что ХАМАС не взял на себя ответственность за ложное минирование и даже выступил с обвинениями в отношении официального Минска – госСМИ не заметили.
Еще один фронт борьбы можно назвать «работа со слухами». Тут приходилось обходить вниманием драматический сюжет захвата пассажира-оппозиционера вместе с иностранным транзитным самолетом и с использованием истребителя беларусских ВВС. Но чтобы опровергнуть такую версию в эфире ОНТ начальник Главного штаба Беларуси и первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич заявлял, что командир экипажа добровольно решил лететь в Минск и белорусский истребитель был поднят в небо уже после этого – для сопровождения. Для этих же целей Департамент по авиации публикует англоязычную расшифровку переговоров пилотов с диспетчерами. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова также приходит на выручку и ее активно цитируют в госСМИ: «Истребитель ВВС Беларуси был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС».
Но само по себе оправдание выглядит странным без формулировки опровергаемых обвинений: большие чины подробно рассказывают о рутинной операции, успешном спасении самолета от ложного минирования, но изложение произошедшего делается без искусственного интереса, свойственного телеотчетам с посевной и уборочной.
Но есть исключения, когда позицию оппонентов автор
Фото: Скриншот с сайта sb.by
Любопытно, что в контпропагандистском запале госСМИ решили разобрать историю с сошедшими в Минске пассажирами. Аудитория как бы продолжает оставаться в неведении о задержании Протасевича, но госСМИ приходится отрабатывать версию, что оппозиционера от Афин в самолете якобы сопровождал КГБ. Появились домыслы, что сошедшие в Минске пассажиры и были этими «рыцарями плаща и кинжала». «Беларусь 1»
От новостей к разъяснительной журналистике
Собственно и новостная государственная журналистика не свободна от смешения фактов и комментариев, но в публицистических жанрах факты уже не висят гирями на авторе и полет фантазии ничто не ограничивает. Поэтому показательно, что «СБ. Беларусь сегодня» удаляет новостную заметку «Автор экстремистских каналов задержан в Беларуси» (в этом жанре Протасевич все еще фигура умолчания), но в той же газете в своей колонке Андрей Муковозчик пишет: «Задержание экстремиста – показательный урок для майданщиков, как надо работать».
Отдельный большой фронт работы агитпропа – дискредитация Протасевича (в том числе по сюжету якобы службы в батальоне «Азов» и обвинение в продажности). «Беларусь 1» для этих целей просит высказаться
Фото: Скриншот с сайта 1tv.ruВ этой роли, но более сдержанно выступили не только обычные комментаторы (Алексей Дзермант, Александр Шпаковский, Вадим Гигин), но и написал
Бельский уже знает, в чем предстоит признаться Протасевичу: «Например, вывернет наизнанку грязное белье принятых соседями на содержание беглых коллаборантов. Расскажет о схемах финансирования деструктивной деятельности, о планах на Беларусь и обещаниях «доноров». Поведает о преступлениях, совершенных на востоке Украины добровольческими батальонами, к деятельности самого упоминаемого из которых данный пассажир, по его собственным признаниям, причастен».
Есть еще одно ответвление отработки задержания оппозиционера – Юрий Воскресенский и уже упоминавшийся Дзермант в один голос говорят, что Запад «слил» Протасевича, чтобы устроить провокацию против Беларуси. Это перекликается с выступлением Александра Лукашенко, которое названные лица комментировали. Вслед за ним и чиновники, и сотрудники госСМИ находят в происходящем все больше примет спланированной провокации против Беларуси. Показательно, что одновременно те же лица хвалят беларусские спецслужбы за успешное задержание Протасевича. Так это блестящая операция или ужасный провал?
Интервью главы МИД Беларуси российскому «Коммерсанту»
В этом плане показательно интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея «Коммерсанту», растиражированное 31 мая беларусскими госСМИ. Помимо поддержки основной линии про «работу по правилам» глава внешнеполитического ведомства
Пять вопросов к официальной информации в СМИ о посадке самолёта Ryanair и задержании Протасевича
Фото: Скриншот с сайта sb.by
Кроме того Макей озвучивает нарративы, сразу же подхваченные лояльными правящему режиму политологами:
- Беларусь хотят превратить в страну-изгоя;
- Западные санкции усиливают интеграцию Беларуси и России;
- Запад использовал повод для раздувания конфликта с Беларусью.
Использование таких нарративов может найти благодарную аудиторию и в Беларуси, и на Западе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь хотят превратить в страну-изгоя, западные санкции усиливают интеграцию Беларуси и России, а Запад использовал повод для раздувания конфликта с Беларусью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)