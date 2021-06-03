ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Три направления беларусской пропаганды при отработке инцидента с Ryanair

03.06.2021 21:09 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Три направления беларусской пропаганды при отработке инцидента с Ryanair
Агитпроп правящего режима Беларуси отреагировал на инцидент с Ryanair в Минске на двух уровнях: прямо утверждается невиновность отечественных авиационных властей, под спудом идет дискредитация задержанного в результате этого происшествия Романа Протасевича, МИД Беларуси намекает на опасность для беларусского суверенитета.

Новости исключают нежелательные факты


В большинстве новостных сообщений вообще не упоминается, что 23 мая в результате принудительной посадки в Минске транзитного самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс, беларусские власти задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича. В этом наборе есть рассказ о том, что было сообщение о бомбе на борту Ryanair и что инициатива приземляться в Беларуси исходит от экипажа самолета. И вообще: с беларусской стороны соблюдены международные нормы.

Попутно сообщается, что Западу свойственны двойные стандарты, что служит объяснением отказа западных кампаний использовать беларусское небо для транзита и запрет для полета национальной авиакомпании «Белавиа» над Европой.

Версия «мы работали по правилам» корректировалась в деталях: 23 мая госСМИ сообщали, что пилоты сообщили беларусским диспетчерам о мине на борту, 24 мая действующее лицо редуцировалось до «поступило сообщение» без указания от кого и кому. Лишь в отдельных материалах-отчетах с брифинга 24 мая Минтранса есть рассказ директора Департамента по авиации Артема Сикорского, что о бомбе на электронную почту аэропорта якобы написала группировка ХАМАС. То, что ХАМАС не взял на себя ответственность за ложное минирование и даже выступил с обвинениями в отношении официального Минска – госСМИ не заметили.

Еще один фронт борьбы можно назвать «работа со слухами». Тут приходилось обходить вниманием драматический сюжет захвата пассажира-оппозиционера вместе с иностранным транзитным самолетом и с использованием истребителя беларусских ВВС. Но чтобы опровергнуть такую версию в эфире ОНТ начальник Главного штаба Беларуси и первый замкомандующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич заявлял, что командир экипажа добровольно решил лететь в Минск и белорусский истребитель был поднят в небо уже после этого – для сопровождения. Для этих же целей Департамент по авиации публикует англоязычную расшифровку переговоров пилотов с диспетчерами. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова также приходит на выручку и ее активно цитируют в госСМИ: «Истребитель ВВС Беларуси был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС».

Но само по себе оправдание выглядит странным без формулировки опровергаемых обвинений: большие чины подробно рассказывают о рутинной операции, успешном спасении самолета от ложного минирования, но изложение произошедшего делается без искусственного интереса, свойственного телеотчетам с посевной и уборочной.

Но есть исключения, когда позицию оппонентов автор считает доведенной до абсурда: «Свои выводы европейские чиновники и наши «беглые» сделали едва ли не моментально и как-то уж слишком скоординированно. Для них картина ясная: посадка «Боинга» авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, в Минске — это захват воздушного судна, спланированная акция по захвату «независимого журналиста» Протасевича, ради реализации которой в воздух даже пришлось поднять истребитель».

Три направления беларусской пропаганды при отработке инцидента с Ryanair

Фото: Скриншот с сайта sb.by

Любопытно, что в контпропагандистском запале госСМИ решили разобрать историю с сошедшими в Минске пассажирами. Аудитория как бы продолжает оставаться в неведении о задержании Протасевича, но госСМИ приходится отрабатывать версию, что оппозиционера от Афин в самолете якобы сопровождал КГБ. Появились домыслы, что сошедшие в Минске пассажиры и были этими «рыцарями плаща и кинжала». «Беларусь 1» показывает признание двух белорусских граждан, что они были этими самыми пассажирами. Одна из них Александра Скабредова рассказала, что она, мужчина-беларус Сергей Кулаков и неназванный грек пожаловались беларусским пограничникам, что не смогут вернуться из Вильнюса домой в Беларусь, так как не успеют на обратный рейс. Кулаков подтверждает слова Скабредовой, и можно считать сюжет закрытым, если бы не одно но: эта тройка летела из Афин в Вильнюс без выхода из шенгенского пространства и теоретически продолжают в нем находиться. Жалостливым беларусским пограничникам до этого может и не быть дела, но смогут ли Скабредова, Кулаков в дальнейшем посещать Шенген – вопрос. В этом плане примкнувшему к ним неназванному греку проще – он не назван и, так или иначе, но домой в ЕС его пустят. В целом же опровержение выглядит лишь очередной несуразицей, хоть и записано более профессионально, чем признание в любви к солсберецким шпилям Петрова и Баширова.

От новостей к разъяснительной журналистике


Собственно и новостная государственная журналистика не свободна от смешения фактов и комментариев, но в публицистических жанрах факты уже не висят гирями на авторе и полет фантазии ничто не ограничивает. Поэтому показательно, что «СБ. Беларусь сегодня» удаляет новостную заметку «Автор экстремистских каналов задержан в Беларуси» (в этом жанре Протасевич все еще фигура умолчания), но в той же газете в своей колонке Андрей Муковозчик пишет: «Задержание экстремиста – показательный урок для майданщиков, как надо работать».

Отдельный большой фронт работы агитпропа – дискредитация Протасевича (в том числе по сюжету якобы службы в батальоне «Азов» и обвинение в продажности). «Беларусь 1» для этих целей просит высказаться уехавшего в 2015 году из Украины в Россию бывшего телеведущего на «Интере», а теперь блогера и журналиста Максима Равребу: «Этот человек гадил у меня дома. С оружием в руках он находился в момент, когда там происходила гражданская война. И Протасевич — человек посторонний — убивал моих соотечественников. Это военное преступление, поэтому хорошо относиться к нему я не могу».

Три направления беларусской пропаганды при отработке инцидента с Ryanair

Фото: Скриншот с сайта 1tv.ru
В этой роли, но более сдержанно выступили не только обычные комментаторы (Алексей Дзермант, Александр Шпаковский, Вадим Гигин), но и написал статью помощник президента Валерий Бельский. В предложенной им картине мира санкции и требование освободить Протасевича со стороны Запада объясняются страхом раскрытия некоего компромата: «Истерика со стороны многих стран (наблюдая за происходящим, полагаю, что в закулисные детали посвящены далеко не все, некоторые действовали в соответствии с принципом «европейской солидарности», отреагировав на команду «фас»), вероятно, связана и с тем, что пассажир, который не долетел до Вильнюса, будет говорить (должна же быть какая-то правдоподобность «натуральности» происходящего)».

Бельский уже знает, в чем предстоит признаться Протасевичу: «Например, вывернет наизнанку грязное белье принятых соседями на содержание беглых коллаборантов. Расскажет о схемах финансирования деструктивной деятельности, о планах на Беларусь и обещаниях «доноров». Поведает о преступлениях, совершенных на востоке Украины добровольческими батальонами, к деятельности самого упоминаемого из которых данный пассажир, по его собственным признаниям, причастен».

Есть еще одно ответвление отработки задержания оппозиционера – Юрий Воскресенский и уже упоминавшийся Дзермант в один голос говорят, что Запад «слил» Протасевича, чтобы устроить провокацию против Беларуси. Это перекликается с выступлением Александра Лукашенко, которое названные лица комментировали. Вслед за ним и чиновники, и сотрудники госСМИ находят в происходящем все больше примет спланированной провокации против Беларуси. Показательно, что одновременно те же лица хвалят беларусские спецслужбы за успешное задержание Протасевича. Так это блестящая операция или ужасный провал?

Интервью главы МИД Беларуси российскому «Коммерсанту»


В этом плане показательно интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея «Коммерсанту», растиражированное 31 мая беларусскими госСМИ. Помимо поддержки основной линии про «работу по правилам» глава внешнеполитического ведомства конкретизирует ответ супостату: «Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, по обеспечению ядерной безопасности. Ограничения могут коснуться политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций стран Евросоюза, действующих на территории Беларуси. На фоне ужесточения санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в Восточном партнерстве. Без Беларуси эта инициатива тоже теряет всякий смысл».

Пять вопросов к официальной информации в СМИ о посадке самолёта Ryanair и задержании Протасевича

Три направления беларусской пропаганды при отработке инцидента с Ryanair

Фото: Скриншот с сайта sb.by

Кроме того Макей озвучивает нарративы, сразу же подхваченные лояльными правящему режиму политологами:

- Беларусь хотят превратить в страну-изгоя;

- Западные санкции усиливают интеграцию Беларуси и России;

- Запад использовал повод для раздувания конфликта с Беларусью.

Использование таких нарративов может найти благодарную аудиторию и в Беларуси, и на Западе.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь хотят превратить в страну-изгоя, западные санкции усиливают интеграцию Беларуси и России, а Запад использовал повод для раздувания конфликта с Беларусью.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лукашенко, кажется, нечего терять». РосСМИ о встрече в Сочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by