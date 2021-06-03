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«Лукашенко, кажется, нечего терять». РосСМИ о встрече в Сочи

03.06.2021 21:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Лукашенко, кажется, нечего терять». РосСМИ о встрече в Сочи
Фото: РИА Новости
После распространения информации о вынужденной посадке самолета появились анонсы встречи Лукашенко с Путиным и визита Мишустина в Беларусь. Российские СМИ активно информировали и о целях визитов, и о самих встречах, и о результатах. Особый интерес ожидаемо вызвала поездка Лукашенко в Сочи.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Первое, на что можно обратить внимание – осторожная критика лично Лукашенко со стороны негосударственных медиа, тесно связанных с российской властью. Можно предположить, что их руководство почувствовало (получило сигнал) о расширении границ дозволенных выпадов и пытается это закрепить.

В освещении встречи в Сочи, как государственные, так и негосударственные СМИ подчёркнуто демонстрируют неравноправное положение участников. Лукашенко в их изложении приехал как младший партнёр. В подтверждении такого позиционирования используется и соответствующая лексика: беларусский участник переговоров «захватил документы», «проинформирует», «постоянно перебивает», «вставляет от себя», заявляет, что «нечего терять», «оправдывается» и тому подобное.

Большинство проанализированных СМИ напрямую связывают визит Лукашенко (точнее, корректировку даты визита) с кризисом, спровоцированным посадкой самолёта Ryanair в Минске. Но при этом акцентируют внимание на более широком круге вопросов для обсуждения. Кризис в их подаче является лишь фоном, фактором, обеспечивающим большую договороспособность Лукашенко. С другой стороны, кризис позволяет России продемонстрировать важность своей позиции по поддержке беларусских властей.

Таким образом, российские СМИ остаются в пределах продвигаемой с конца 2020 года тезисной конструкции:

• Беларусская власть слаба и не способна эффективно действовать в кризисный период без поддержки и совета (! важно – это появляется последние два месяца) извне;

• Представители беларусской власти прибегают к неоправданному риску и не могут просчитать как позитивные, так и негативные последствия своих действий;

• Россия была и остаётся единственным стабильным гарантом устойчивости Беларуси. И эта позиция напрямую связана с «близостью» народов и интеграционными процессами.

Мониторинг российских СМИ по теме встречи в Сочи продемонстрировал, что гораздо более существенным является не то, о чем сказали, а то, о чем промолчали участники.

Введение подтезиса о поддержке советом беларусских властей и связка устойчивости Беларуси как государства с темпами интеграции создаёт предпосылки для следующего этапа информационной работы российских медиа — тезису о провале беларусской государственности при любых попытках критично оценить российский интеграционный вектор.
 
Теги: Минск
 
 
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