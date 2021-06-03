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«Крумкачы» о задержании Ивулина и Писаренко: «Желаем ребятам силы и стойкости, верим в торжество справедливости»

03.06.2021 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Крумкачы» сообщили о задержании игрока команды, блогера и журналиста Александра Ивулина.



«В четверг нападающий нашего клуба не явился на тренировку. Позднее оказалось, что он задержан неизвестными людьми в штатском, пишет Трибуна.

Нападающий «Крумкачоў» Александр Ивулин в четверг отсутствовал на тренировке команды, и связи с ним не было. Позднее оказалось, что около 13.00 в квартиру Александра пришли с обыском люди в гражданском. Ивулина и монтажера проекта «ЧестнОК» Ярослава Писаренко увезли в неизвестном направлении.

Мотивы задержания, а также их нынешнее местонахождение клубу неизвестны.

Желаем ребятам силы и стойкости, а также верим в торжество справедливости», – сообщает официальный сайт клуба.
 
 
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«Крумкачы» сообщили о задержании игрока команды, блогера и журналиста Александра Ивулина.
 
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