«Крумкачы» о задержании Ивулина и Писаренко: «Желаем ребятам силы и стойкости, верим в торжество справедливости»









пишет Трибуна. «В четверг нападающий нашего клуба не явился на тренировку. Позднее оказалось, что он задержан неизвестными людьми в штатском,Трибуна.





Нападающий «Крумкачоў» Александр Ивулин в четверг отсутствовал на тренировке команды, и связи с ним не было. Позднее оказалось, что около 13.00 в квартиру Александра пришли с обыском люди в гражданском. Ивулина и монтажера проекта «ЧестнОК» Ярослава Писаренко увезли в неизвестном направлении.





Мотивы задержания, а также их нынешнее местонахождение клубу неизвестны.





Желаем ребятам силы и стойкости, а также верим в торжество справедливости», – сообщает официальный сайт клуба.