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Украина захотела укрепить границу с Беларусью

03.06.2021 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что украинскому правительству необходимо укрепить государственную границу с Беларусью из-за возможных угроз национальной безопасности.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Как подчеркнул Дайнеко, речь идет как об усилении системы охраны, в том числе подразделений быстрого реагирования, так и строительстве инженерно-технических сооружений.

«Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения», - отметил председатель Государственной пограничной службы.

По его словам, на сегодняшний день ситуация на границе остается стабильной.
Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным об открытии на границах с Украиной пунктов вакцинации от COVID-19 для украинцев, поляков и литовцев, пишет Политринг.
 
 
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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что украинскому правительству необходимо укрепить государственную границу с Беларусью...
 
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