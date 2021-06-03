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Юрий Новиков: в сборной Беларуси произошли какие-то внутренние разборки, и команда практически развалилась. Тут вопрос к тренерской работе

03.06.2021 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал разгромную победу команды ОКР над сборной Беларуси на чемпионате мира (6:0) и поделился ожиданиями от встречи с Канадой в 1/4 финала.




Мне непонятно, что случилось со сборной Беларуси. Приехала неплохая команда, которая очень хорошо стартовала на чемпионате мира. После этого произошли какие-то внутренние разборки, и команда практически развалилась. Это просто недопустимо. Тут вопрос к тренерской работе.

Я бы назвал матч наших хоккеистов против белорусов игрой, которая полезна для здоровья. Она не требует каких-то больших нервных затрат, но в тоже время необходимо совершать правильные действия на льду. Наши игроки сегодня очень хорошо взаимодействовали. Защитники набросались. Единственный, кто не может позволить себе играть для здоровья, так это вратарь. Самонов молодец, отлично сыграл. Я бы даже дал ему звание лучшего игрока матча, пишет Прессбол.

В четвертьфинале мы встретимся с Канадой. Канада — это Канада. Само название грозное, но нас этим не испугаешь. Я думаю, что ребята сейчас будут в хорошем настроении готовиться к матчу. Матчи начинаются уже серьезные. Думаю, что сами ребята уже заждались таких игр, — цитирует Новикова Metaratings.ru.
 
 
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал разгромную победу команды ОКР над сборной Беларуси на чемпионате мира (6:0) и поделился ожиданиями от...
 
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