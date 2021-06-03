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Канада обыграла Россию, а Финляндия — Чехию в 1/4 финала ЧМ-2021
Источник материала: Навiны
Завершилась четвертьфинальная стадия
Вслед за США и Германией, которые
Борьбу за выход в финал 5 июня поведут: США — Канада и Германия — Финляндия.
Напомним, поединки за золото и бронзу пройдут в воскресенье, 6 июня.
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Завершилась четвертьфинальная стадия чемпионата мира по хоккею, который завершается на этой неделе в Риге.
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