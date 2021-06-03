Канада обыграла Россию, а Финляндия — Чехию в 1/4 финала ЧМ-2021

Завершилась четвертьфинальная стадия чемпионата мира по хоккею , который завершается на этой неделе в Риге.



Фото: HHOF-IIHF IMAGES

Вслед за США и Германией, которые были сильнее в первой половине сегодняшнего игрового дня, путевки в полуфинал завоевали канадцы (обыграли в овертайме россиян — 2:1) и финны (были сильнее чехов — 1:0).

Борьбу за выход в финал 5 июня поведут: США — Канада и Германия — Финляндия.

Напомним, поединки за золото и бронзу пройдут в воскресенье, 6 июня.