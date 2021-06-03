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Канада обыграла Россию, а Финляндия — Чехию в 1/4 финала ЧМ-2021

04.06.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершилась четвертьфинальная стадия чемпионата мира по хоккею, который завершается на этой неделе в Риге.

Канада обыграла Россию, а Финляндия — Чехию в 1/4 финала ЧМ-2021
Фото: HHOF-IIHF IMAGES

Вслед за США и Германией, которые были сильнее в первой половине сегодняшнего игрового дня, путевки в полуфинал завоевали канадцы (обыграли в овертайме россиян — 2:1) и финны (были сильнее чехов — 1:0).

Борьбу за выход в финал 5 июня поведут: США — Канада и Германия — Финляндия.

Напомним, поединки за золото и бронзу пройдут в воскресенье, 6 июня.

 

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Завершилась четвертьфинальная стадия чемпионата мира по хоккею, который завершается на этой неделе в Риге.
 
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