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Политолог назвал две причины, почему власти понадобилось «дело о геноциде»

04.06.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские власти преследуют как минимум две цели, занимаясь темой геноцида белорусов.

Политолог назвал две причины, почему власти понадобилось «дело о геноциде»
Хатынь

Как рассказал 9 апреля генпрокурор Андрей Швед, надзорным органом открыто уголовное производство по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, пишет DW, «очевидно, что вся эта кампания борьбы с нацизмом — политически мотивированная, история здесь выступает только инструментом для достижения политических целей».

Эксперт полагает, что власти преследуют несколько целей, привлекая внимание к событиям первой половины ХХ века: «Во-первых, этим они стремятся дискредитировать своих политических оппонентов, объявить их неонацистами». Вторая задача заключается в демонизации Запада.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Белорусские власти преследуют как минимум две цели, занимаясь темой геноцида белорусов.
 
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