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Политолог назвал две причины, почему власти понадобилось «дело о геноциде»
Источник материала: Навiны
Белорусские власти преследуют как минимум две цели, занимаясь темой геноцида белорусов.
Как рассказал 9 апреля генпрокурор Андрей Швед, надзорным органом
По мнению политолога Валерия Карбалевича, пишет
Эксперт полагает, что власти преследуют несколько целей, привлекая внимание к событиям первой половины ХХ века: «Во-первых, этим они стремятся дискредитировать своих политических оппонентов, объявить их неонацистами». Вторая задача заключается в демонизации Запада.
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Белорусские власти преследуют как минимум две цели, занимаясь темой геноцида белорусов.
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