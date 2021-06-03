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Беляцкий об анонсе интервью с Протасевичем: все, что он скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим

04.06.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитники раскритиковали планы ОНТ выпустить в эфир полное интервью с арестованным активистом Романом Протасевичем.

Беляцкий об анонсе интервью с Протасевичем: все, что он скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим

«Все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы», — заявил, как пишет DW, руководитель лишенного властями регистрации «Весны» Алесь Беляцкий в комментарии AFP.

Правозащитник полагает, что белорусские спецслужбы заставили Романа Протасевича дать признательные показания, поскольку выдвинутые против него обвинения — «несправедливые, но очень серьезные».

Власти обвиняют его по трем статьям: организация массовых беспорядков, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигание социальной вражды по профессиональному принципу.

 

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские правозащитники раскритиковали планы ОНТ выпустить в эфир полное интервью с арестованным активистом Романом Протасевичем.
 
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