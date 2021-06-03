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Руководил творческим кружком. 38-летний педофил из Узбекистана растлевал малолетних минчанок

04.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело о педофилии расследуется в Минске. Обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних.


Фото Ирины Малиновской

Подробности расследования в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Партон и Гончарова Причины и следствиеВ апреле нынешнего года сотрудниками милиции был задержан 38-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый̆ в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Московским (г. Минска) районным отделом СК установлено, что с декабря 2020 г. по январь 2021 г. обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Следователи установили и дополнительные эпизоды противоправной деятельности мужчины. В мае 2016 г. он в состоянии алкогольного опьянения совершил аналогичные действия в отношении еще двух девочек.

По данным следствия, мужчина являлся преподавателем творческого кружка, который посещали потерпевшие. Благодаря этому он поддерживал приятельские отношения с их родителями и даже неоднократно бывал у них в гостях.

Следователями были допрошены обвиняемый и потерпевшие. Детей допрашивали с участием психологов, при этом использовались дружественные комнаты опроса. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. Кроме этого, следователи изучают содержимое компьютера и мобильного телефона, изъятых у фигуранта во время задержания.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 167 УК («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»). Фигурант заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранителями устанавливается причастность мужчины к совершению иных преступлений.
 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело о педофилии расследуется в Минске. Обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних.
 
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