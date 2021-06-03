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Цены выросла бы в два раза. Чартеры в Албанию и Черногории из Беларуси отменили до конца сезона

04.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зато открывают новую чартерную программу в Турцию.


В «Белавиа» рассказали, сколько уже туристов вывезли эвакуационными рейсами
Фото: Сергей ГАПОН

Белорусские туроператоры 3 июня сообщили о том, что чартерные программы в Албанию и Черногорию отменяются до конца сезона. Такое решение приняли после вывозных рейсов для белорусских отдыхающих из Тивата и Тираны 2 июня, пишет kp.by.

- В обход Украины - по территории Болгарии, Черного моря и России - время в пути составило 4 часа 10 минут, - сообщает toursoyuz.by. - Таким образом, время полета из Минска на курорты этих стран увеличилось вдвое. Соответственно, при сохранении программ, цена билета выросла бы минимум в два раза. В сообщении подчеркивается, что в таких условиях продолжать в ближайшее время выполнение программ, туроператоры сочли нецелесообразным - до тех пор, пока что-то не прояснится.

Напомним, во время эвакуационного рейса из Тивата вывезли 189 пассажиров, а из Тираны - 168 отдыхающих.

Турфирмы уже проинформировали клиентов об отмене туров с предоставлением права изменения направления и сроков оказания услуг. По отмененным рейсам туристам предлагается перенос на направления: Египет, Турция, Грузия, ОАЭ и другие открытые направления.

Кстати, один из операторов запускает чартерную программу в Анталью. Планируются вылеты с 10 июня, следующий рейс - 12 июня и затем ежедневно. Цены пока рассчитывают.

Отметим, по-прежнему на Кипре эвакуационных рейсов ждут около 450 белорусских туристов. В «Белавиа» отмечают, что «прорабатывают все возможные варианты».
 
Теги: Минск
 
 
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