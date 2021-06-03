Директор KYKY объяснила, как она могла стать «куратором» Софьи Сапеги









описала на сайте Kyky.org. Это историю она подробнона сайте Kyky.org.





пишет dev.by. Если коротко: Саша Романова зарегистрировала в Варшаве рекламное агентство. Пару месяцев назад знакомые попросили её через агентство устроить практику студентке юрфака ЕГУ — Софье Сапеге,dev.by.









«Поскольку мы как раз в тот момент регистрировали коммерческое юрлицо в Польше, было логично через тех же ребят, которые за неё просили, переслать ей информацию о том, как это делается, на какие законы нужно ссылаться и какой пул документов готовить, — пишет Саша. — Дневник практики подписывала я как владелец агентства. Девочкой, как вы догадались, была Софья Сапега. Мы не общались с ней лично, я пересылала ей бумаги через третье лицо, которое, видимо, и обозначено куратором в её телефоне, — мне так было быстрее и проще».





За всю свою карьеру в СМИ, говорит Романова, она подписала дневники о практике «огромному количеству молодых людей как с журфака БГУ, так и из ЕГУ, а потому не увидела на тот момент ничего крамольного в просьбе от знакомых».





И вот ещё цитата из колонки Романовой:





«Я действительно немало работаю за границей, как цитируют в провластных пабликах. Помимо директорства KYKY и The Village Беларусь, пишу колонки в Deutsche Welle и по ночам веду авторские передачи на польском радио Wnet. Одна, по вторникам, называется „Беларусь Будущего“, вторая по средам — „Коллективное бессознательное“. Есть ещё „Эволюция“ по пятницам, но через раз. Времени на кураторство телеграм-каналов у меня точно бы не оставалось».





Софья Сапега — девушка Романа Протасевича, задержанная вместе с ним. Сообщалось, что её подозревают в организации массовых беспорядков и разжигании вражды и розни.