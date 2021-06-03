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Директор KYKY объяснила, как она могла стать «куратором» Софьи Сапеги

04.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На госТВ сегодня рассказали, что директор Kyky.org Саша Романова значилась в конфискованном телефоне Софьи Сапеги как «куратор». Саша говорит, что ни Романа Протасевича, ни его девушку она «в глаза не видела», поэтому «очень долго думала», каким образом её могли «приплести к задержанным». И наконец вспомнила.



Это историю она подробно описала на сайте Kyky.org.

Если коротко: Саша Романова зарегистрировала в Варшаве рекламное агентство. Пару месяцев назад знакомые попросили её через агентство устроить практику студентке юрфака ЕГУ — Софье Сапеге, пишет dev.by. 


«Поскольку мы как раз в тот момент регистрировали коммерческое юрлицо в Польше, было логично через тех же ребят, которые за неё просили, переслать ей информацию о том, как это делается, на какие законы нужно ссылаться и какой пул документов готовить, — пишет Саша. — Дневник практики подписывала я как владелец агентства. Девочкой, как вы догадались, была Софья Сапега. Мы не общались с ней лично, я пересылала ей бумаги через третье лицо, которое, видимо, и обозначено куратором в её телефоне, — мне так было быстрее и проще».

За всю свою карьеру в СМИ, говорит Романова, она подписала дневники о практике «огромному количеству молодых людей как с журфака БГУ, так и из ЕГУ, а потому не увидела на тот момент ничего крамольного в просьбе от знакомых». 

И вот ещё цитата из колонки Романовой:

«Я действительно немало работаю за границей, как цитируют в провластных пабликах. Помимо директорства KYKY и The Village Беларусь, пишу колонки в Deutsche Welle и по ночам веду авторские передачи на польском радио Wnet. Одна, по вторникам, называется „Беларусь Будущего“, вторая по средам — „Коллективное бессознательное“. Есть ещё „Эволюция“ по пятницам, но через раз. Времени на кураторство телеграм-каналов у меня точно бы не оставалось». 

Софья Сапега — девушка Романа Протасевича, задержанная вместе с ним. Сообщалось, что её подозревают в организации массовых беспорядков и разжигании вражды и розни.
 
 
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На госТВ сегодня рассказали, что директор Kyky.org Саша Романова значилась в конфискованном телефоне Софьи Сапеги как «куратор». Саша говорит, что ни Романа...
 
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