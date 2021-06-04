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На чемпионате мира по хоккею завершается четвертьфинальная стадия

04.06.2021 06:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по хоккею завершается четвертьфинальная стадия

На чемпионате мира по хоккею завершается четвертьфинальная стадия. Драматичный поединок выдали команды Швейцарии и Германии.

Основное время матча завершилось вничью. Сборная Швейцарии начала встречу уверенно, к середине встречи отличившись дважды. Однако команда Германии в концовке второго периода сократила отставание, а на последней минуте основного времени игры сняла вратаря и сумела сравнять счёт – 2:2. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов удачливее оказались хоккеисты Германии. Победный бросок выполнил Марцель Небельс. А вот сборная США не испытала проблем с командой Словакии, одержав уверенную победу – 6:1. В эти минуты завершаются ещё два четвертьфинальных поединка. Сборная России обыгрывают команду Канады – 1:1. А хоккеисты Финляндии впереди соперников из Чехии – 1:0. Полуфинальные поединки пройдут в субботу.  

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На чемпионате мира по хоккею завершается четвертьфинальная стадия. Драматичный поединок выдали команды Швейцарии и Германии. Основное время матча завершилось...
 
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