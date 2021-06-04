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Изменения в закон об ипотеке и новые онлайн-услуги. Рубрика «Ближе к делу»
Источник материала: ОНТ
Новый Указ изменит правила формирования цен на медицинские товары. Проект изменений в действующий документ можно обсудить на правовом портале. По каким ещё вопросам ждут предложений от белорусов? И что за сведения теперь доступны в личном кабинете плательщика?
Проект изменений в закон об ипотеке вынесен на обсуждение по 12 июня. Если его примут, то тогда применят на практике, а всё действующее законодательство приведут к общему знаменателю.
Изменения в закон об ипотеке можно обсудить
Радикальных корректировок ипотечного кредитования не предполагается. Закон, датированный 2008-м (изменения и дополнения вносились в 10-м и 13-м), что называется, обновят. В статье 8 появляется понятие созалогодержателей. Новые формулировки относительно формы и порядка заключения договора об ипотеке. Он должен быть зарегистрирован в таком же порядке, как и сделки с недвижимым имуществом. Оговорку «по месту нахождения земельного участка» планируется исключить. Залогодатель имеет новые права – завещать обременённое имущество, заключать брачный договор без согласия залогодержателя. Даже если соглашение меняет режим имущества, которое находится в залоге. Но при этом о факте брачного договора уведомить нужно. Появляется новая статья – ипотека капитального строения, в котором расположены изолированные помещения, машиноместа.
Какие документы можно заказать онлайн?
Онлайн-услуг стало больше. Почти на два десятка. Теперь белорусы смогут через portal.gov.by обратиться за справками об уплате подоходного налога; наличии или отсутствии требований о взыскании задолженности по налогам и за справкой о доходах для решения вопросов, связанных с усыновлением. Такие документы могут запрашивать физлица. Для юрлиц и ИП в электронной форме стала доступна выдача разрешения на проведение аэрофотосъемки. Через единый портал электронных услуг можно запросить и справку о постоянном местонахождении белорусской организации. Документ нужен, чтобы избежать двойного налогообложения.
Что нового в личном кабинете плательщика для физлиц?
В личном кабинете плательщика для физлиц теперь можно найти свои… автомобили. Сервис предоставляет доступ к сведениям ГАИ о транспортных средствах, которые принадлежат белорусам. Данные в системе только о машинах, выпущенных с 92-го. И это информация на начало этого года. Владельцам кабинетов предлагают зайти в раздел «Сведения о транспортных средствах» и проверить, соответствует ли информация действительности. Следующий возможный шаг – обратиться в ГАИ и снять с учёта авто для утилизации. Получить доступ к личному кабинету можно в любой налоговой инспекции. Понадобится паспорт или вид на жительство. Вскоре это тоже можно будет сделать дистанционно, отмечает налоговая. Через межбанковскую систему идентификации.
БУТБ фиксирует всплеск торговой активности
А вот Белорусская товарная биржа постоянно работает онлайн. И её клиенты могут совершать сделки из любой точки мира. С момента первых торгов – ровно 16 лет. И с какими показателями биржа подошла к значимой дате? Узнаем у председателя правления Александра Осмоловского.
– Что сейчас активнее покупают на площадке?
– Биржа принимает заказы не только из Евросоюза. Сфера интересов – Ближний Восток и Азия, не так ли?
– Планируется ли обновить программное обеспечение торгов? Ведь 16 лет – немалый срок?
Где сотрудники Amazon страдают в одиночестве?
Рабочие Amazon не могут отдохнуть и достигнуть просветления. Тяжёлые условия труда компания решила компенсировать дзен-будками. Сотрудники могут посмотреть успокаивающее видео в окружении растений. Кабинки для релакса установили на складах ритейлера. Но интернет-сообщество раскритиковало spa-идею. Кабинки называют «крошечными», местом для рыданий и страданий в одиночестве. И стресс от работы они не снимают.
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Новый Указ изменит правила формирования цен на медицинские товары. Проект изменений в действующий документ можно обсудить на правовом портале. По каким ещё...
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