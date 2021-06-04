Изменения в закон об ипотеке и новые онлайн-услуги. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Новый Указ изменит правила формирования цен на медицинские товары. Проект изменений в действующий документ можно обсудить на правовом портале. По каким ещё вопросам ждут предложений от белорусов? И что за сведения теперь доступны в личном кабинете плательщика?





Проект изменений в закон об ипотеке вынесен на обсуждение по 12 июня. Если его примут, то тогда применят на практике, а всё действующее законодательство приведут к общему знаменателю.

Изменения в закон об ипотеке можно обсудить

Радикальных корректировок ипотечного кредитования не предполагается. Закон, датированный 2008-м (изменения и дополнения вносились в 10-м и 13-м), что называется, обновят. В статье 8 появляется понятие созалогодержателей. Новые формулировки относительно формы и порядка заключения договора об ипотеке. Он должен быть зарегистрирован в таком же порядке, как и сделки с недвижимым имуществом. Оговорку «по месту нахождения земельного участка» планируется исключить. Залогодатель имеет новые права – завещать обременённое имущество, заключать брачный договор без согласия залогодержателя. Даже если соглашение меняет режим имущества, которое находится в залоге. Но при этом о факте брачного договора уведомить нужно. Появляется новая статья – ипотека капитального строения, в котором расположены изолированные помещения, машиноместа.

Какие документы можно заказать онлайн?

Онлайн-услуг стало больше. Почти на два десятка. Теперь белорусы смогут через portal.gov.by обратиться за справками об уплате подоходного налога; наличии или отсутствии требований о взыскании задолженности по налогам и за справкой о доходах для решения вопросов, связанных с усыновлением. Такие документы могут запрашивать физлица. Для юрлиц и ИП в электронной форме стала доступна выдача разрешения на проведение аэрофотосъемки. Через единый портал электронных услуг можно запросить и справку о постоянном местонахождении белорусской организации. Документ нужен, чтобы избежать двойного налогообложения.

Что нового в личном кабинете плательщика для физлиц?

В личном кабинете плательщика для физлиц теперь можно найти свои… автомобили. Сервис предоставляет доступ к сведениям ГАИ о транспортных средствах, которые принадлежат белорусам. Данные в системе только о машинах, выпущенных с 92-го. И это информация на начало этого года. Владельцам кабинетов предлагают зайти в раздел «Сведения о транспортных средствах» и проверить, соответствует ли информация действительности. Следующий возможный шаг – обратиться в ГАИ и снять с учёта авто для утилизации. Получить доступ к личному кабинету можно в любой налоговой инспекции. Понадобится паспорт или вид на жительство. Вскоре это тоже можно будет сделать дистанционно, отмечает налоговая. Через межбанковскую систему идентификации.

БУТБ фиксирует всплеск торговой активности

А вот Белорусская товарная биржа постоянно работает онлайн. И её клиенты могут совершать сделки из любой точки мира. С момента первых торгов – ровно 16 лет. И с какими показателями биржа подошла к значимой дате? Узнаем у председателя правления Александра Осмоловского.

Александр Осмоловский, председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»: «За последние пять месяцев на биржевых торгах наблюдается значительное количество заключённых сделок. И хотелось бы отметить, это увеличение у нас наблюдается по всем параметрам: и по суммам заключённых сделок, и по количеству совершённых сделок, и по объёмам товарных позиций, которые у нас продаются на биржевых торгах. Особенно хотелось бы отметить экспортные сделки – рост по суммам совершённых сделок на экспорт за последние пять месяцев составил за 177% по отношению к прошлому году».

– Что сейчас активнее покупают на площадке?

Александр Осмоловский, председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»: «Хотелось бы отметить, что на бирже у нас продаётся более пяти тысяч товарных позиций. Предпочтение отдаётся практически всем товарным позициям. Мы сегодня начали продавать и кожевенное сырьё. Причём это продаётся в Великобританию, Швейцарию, Литву. За последние пять месяцев опять же, сравнивая с аналогичным периодом 2020 года, то такие наши традиционные позиции, как рапсовое масло, выросли в объёмах продаж. Я не говорю о суммах сделок, я говорю об объёмах продаж. Это в пять раз. Масло сливочное – в 4,5 раза, пиломатериалы – в два раза».

– Биржа принимает заказы не только из Евросоюза. Сфера интересов – Ближний Восток и Азия, не так ли?

Александр Осмоловский, председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»: «С начала года было аккредитовано уже четыре египетские компании. Причём они не просто аккредитовались, а совершили сделки, была закуплена такая продукция в Беларуси, как пиломатериалы. Причем мы отслеживали эти сделки, точно знаем, что товар доставлен в Египет. Практически ежедневно совершаются биржевые продажи нашей продукции в Китайскую Народную Республику».

– Планируется ли обновить программное обеспечение торгов? Ведь 16 лет – немалый срок?

Александр Осмоловский, председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»: «Да, это наш больной вопрос. То ПО, на котором была создана биржа, требует обновления. На протяжении 16 лет оно расширялось, модернизировалась, обновлялось, но вместе с тем настало время, когда требуется полная замена. Биржа в настоящее время приступила к этой разработке. У нас есть дочерняя компания, которая занимается непосредственно разработкой этого ПО. И я думаю, что в скором времени наши клиенты увидят совершенно обновлённую биржу».

Где сотрудники Amazon страдают в одиночестве?

Рабочие Amazon не могут отдохнуть и достигнуть просветления. Тяжёлые условия труда компания решила компенсировать дзен-будками. Сотрудники могут посмотреть успокаивающее видео в окружении растений. Кабинки для релакса установили на складах ритейлера. Но интернет-сообщество раскритиковало spa-идею. Кабинки называют «крошечными», местом для рыданий и страданий в одиночестве. И стресс от работы они не снимают.

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