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Собаке в США нанесли 7 ножевых ранений, но мужчина спас ее и взял к себе. Теперь она – терапевт!

04.06.2021 06:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собаке в США нанесли 7 ножевых ранений, но мужчина спас ее и взял к себе. Теперь она – терапевт!

Трогательную историю со счастливым финалом опубликовал ridus.ru.

Бывший полицейский Брэд Чемберс из Вирджинии в США обнаружил раненого щенка питбуля по кличке Смоук, когда собака забежала под его машину. Он взял животное, остановил кровь с помощью автомобильной аптечки, а затем отвез ее в ветклинику в Саффолке.

В больнице при колледже ветеринарной медицины в Северной Каролине Смоук перенесла операцию. К счастью, вскоре она полностью поправилась.

Как только ее предыдущий хозяин лишился права на владение собакой, Брэд забрал ее к себе.


Фото: youtube.com 

Теперь Смоук счастлива с добрым и любящим хозяином. Скоро она станет сертифицированной собакой-терапевтом.

Фото: Pixabay.com


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Трогательную историю со счастливым финалом опубликовал ridus.ru. Бывший полицейский Брэд Чемберс из Вирджинии в США обнаружил раненого щенка питбуля по кличке Смоук,...
 
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