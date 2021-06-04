|
Собаке в США нанесли 7 ножевых ранений, но мужчина спас ее и взял к себе. Теперь она – терапевт!
Источник материала: ОНТ
Трогательную историю со счастливым финалом опубликовал
Бывший полицейский Брэд Чемберс из Вирджинии в США обнаружил раненого щенка питбуля по кличке Смоук, когда собака забежала под его машину. Он взял животное, остановил кровь с помощью автомобильной аптечки, а затем отвез ее в ветклинику в Саффолке.
В больнице при колледже ветеринарной медицины в Северной Каролине Смоук перенесла операцию. К счастью, вскоре она полностью поправилась.
Как только ее предыдущий хозяин лишился права на владение собакой, Брэд забрал ее к себе.
Теперь Смоук счастлива с добрым и любящим хозяином. Скоро она станет сертифицированной собакой-терапевтом.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трогательную историю со счастливым финалом опубликовал ridus.ru. Бывший полицейский Брэд Чемберс из Вирджинии в США обнаружил раненого щенка питбуля по кличке Смоук,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)