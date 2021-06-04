Собаке в США нанесли 7 ножевых ранений, но мужчина спас ее и взял к себе. Теперь она – терапевт!

Источник материала: ОНТ

Трогательную историю со счастливым финалом опубликовал ridus.ru .

Бывший полицейский Брэд Чемберс из Вирджинии в США обнаружил раненого щенка питбуля по кличке Смоук, когда собака забежала под его машину. Он взял животное, остановил кровь с помощью автомобильной аптечки, а затем отвез ее в ветклинику в Саффолке.

В больнице при колледже ветеринарной медицины в Северной Каролине Смоук перенесла операцию. К счастью, вскоре она полностью поправилась.

Как только ее предыдущий хозяин лишился права на владение собакой, Брэд забрал ее к себе.



Фото: youtube.com

Теперь Смоук счастлива с добрым и любящим хозяином. Скоро она станет сертифицированной собакой-терапевтом.

Фото: Pixabay.com





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