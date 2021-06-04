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Роман Протасевич: сожалею и не хочу больше в политику
Источник материала: ОНТ
Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ признался, что сожалеет о некоторых вещах в своей жизни, он много переосмыслил. Сейчас молодой человек, по его словам, полностью признал вину по 342 статье Уголовного кодекса Беларуси, сотрудничает со следствием и предоставляет множество уникальных фактов.
Протасевич также добавил, что единственное, чего он сейчас хочет – это спокойной и обычной жизни.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ признался, что сожалеет о некоторых вещах в своей жизни, он много переосмыслил. Сейчас молодой...
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