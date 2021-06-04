Роман Протасевич: сожалею и не хочу больше в политику

Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ признался, что сожалеет о некоторых вещах в своей жизни, он много переосмыслил. Сейчас молодой человек, по его словам, полностью признал вину по 342 статье Уголовного кодекса Беларуси, сотрудничает со следствием и предоставляет множество уникальных фактов.

Роман Протасевич: «Я сотрудничаю со следствием абсолютно полностью и открыто, предоставляю множество уникальных фактов. И я, наверное, могу сказать только то, что переосмыслил для себя очень многие вещи. Я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то грязные игры и разборки».

Протасевич также добавил, что единственное, чего он сейчас хочет – это спокойной и обычной жизни.

«Просто хочу надеяться, что смогу все исправить и жить просто обычной, спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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