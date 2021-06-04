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«Музейные лабиринты»: определены самые активные участники новаторского проекта
Источник материала: ОНТ
Прошли все «Музейные лабиринты». Самых активных участников новаторского проекта отметили сегодня в Минске. Жребий определил семью, которой достался суперприз подвижной игры. Это путёвка в одну из здравниц Лидского края. У него богатое историческое и культурное наследие.
С чего начинали, к тому и вернулись. Это музей Купалы в марте стал «входом» в «умный лабиринт». Здесь же – центр проекта. Объединил 6 культурных институций столицы. 8 семей везде «отметились». Участникам выдавали паспорт путешественника.
У младшего поколения свои топовые адреса. 8-летний Альгерд хотел бы вернуться в интерактивный Музей минской конки. 6-летнему Алесю понравилось ловить домовёнка в «Белорусской хатке». Не бывает неинтересных музеев. Есть на любителя. Срез интересов.
Скучное, унылое место, куда принудительно водят школьников на экскурсии. Пандемия ломает стереотипы. Теперь музеи возлагают большие надежды на возрастные категории и семейную. Раньше их почти не замечали. Публику надо выращивать. Ничто не приходит само по себе.
Ещё в прошлом десятилетии музей Купалы первым в стране сделал шаг к новым формам. Это и мультимедийная экспозиция, и серия приключенческих игр для аудитории от 5 лет и старше 80. Отсюда уходят с поэтом «в сердце» и карандашом с автографом.
Команды, которые ходили по этим «лабиринтам», сегодня впервые сошлись. «Финиш» – в музее Купалы. «Старт» – у каждого был свой. Подарки всем игрокам. Для обладателей суперприза – путешествие продолжится на Лидчине. Там не только замок.
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Прошли все «Музейные лабиринты». Самых активных участников новаторского проекта отметили сегодня в Минске. Жребий определил семью, которой достался суперприз...
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