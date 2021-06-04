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«Вы пьете подкрашенную воду с запахом!» Диетолог рассказала об опасности популярного напитка
Источник материала: ОНТ
Российский диетолог Ирина Писарева в интервью «Вечерней Москве» рассказала, чем может быть опасен пакетированный чай,
Специалист отметила, что натуральные кусочки фруктов и ягод добавляют в такой напиток немногие производители. Пакетированный чай в основном содержит множество ароматизаторов, а на них часто бывает аллергия, предупредила Писарева.
Диетолог утверждает, что в таком чае нет полезных микроэлементов.
Фото: Pixabay.com
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Российский диетолог Ирина Писарева в интервью «Вечерней Москве» рассказала, чем может быть опасен пакетированный чай, пишет РИА «Новости». Специалист отметила,...
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