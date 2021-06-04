«Вы пьете подкрашенную воду с запахом!» Диетолог рассказала об опасности популярного напитка

Источник материала: ОНТ

Российский диетолог Ирина Писарева в интервью «Вечерней Москве» рассказала, чем может быть опасен пакетированный чай, пишет РИА «Новости».

Специалист отметила, что натуральные кусочки фруктов и ягод добавляют в такой напиток немногие производители. Пакетированный чай в основном содержит множество ароматизаторов, а на них часто бывает аллергия, предупредила Писарева.

Диетолог утверждает, что в таком чае нет полезных микроэлементов.

Фото: Pixabay.com

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