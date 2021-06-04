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Роман Протасевич рассказал об участии в военных действиях в Украине и страхе, что его экстрадируют туда
Источник материала: ОНТ
Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что его главной ошибкой в жизни было участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Сейчас молодой человек надеется, что возможный запрос на экстрадицию в ЛНР, где в его отношении возбуждено уголовное дело, не будет одобрен.
Протасевич признался, что в 2015 году во время вооруженного конфликта на востоке Украины именно он давал интервью от имени бойца отряда «Азов» с позывным Ким.
Роман отрицает, что был в штате батальона. При этом в Сети имеются фотографии Протасевича с оружием, в строю. Сегодня молодой человек сожалеет об участии в тех событиях.
Протасевич знает, что Генпрокуратура ЛНР возбудила в отношении его и его участия в боевых действиях уголовное дело. Роман признался, что он боится запроса на экстрадицию.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Роман Протасевич рассказал об участии в военных действиях в Украине и страхе, что его экстрадируют туда
Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что его главной ошибкой в жизни было участие в вооруженном конфликте на востоке Украины....
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