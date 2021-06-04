Роман Протасевич рассказал об участии в военных действиях в Украине и страхе, что его экстрадируют туда

Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил, что его главной ошибкой в жизни было участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Сейчас молодой человек надеется, что возможный запрос на экстрадицию в ЛНР, где в его отношении возбуждено уголовное дело, не будет одобрен.

Протасевич признался, что в 2015 году во время вооруженного конфликта на востоке Украины именно он давал интервью от имени бойца отряда «Азов» с позывным Ким.

Роман Протасевич: «Я тогда был подростком, окрыленным каким-то напускным и абсолютно неверным романтизмом войны. Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении, но все равно продолжал заниматься в основном фотографией».

Роман отрицает, что был в штате батальона. При этом в Сети имеются фотографии Протасевича с оружием, в строю. Сегодня молодой человек сожалеет об участии в тех событиях.

Роман Протасевич: «Честно говоря, считаю, что вся моя поездка туда, особенно с учетом, что я не только позволял себе странные высказывания, но и с учетом того, что я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы, и, тем более, что я сам не поддерживал ту идеологию, но в моем окружении было очень много людей той идеологии. Я считаю, что это было самой большой ошибкой в моей жизни. Это та единственная вещь, о которой я, правда, жалею».

Протасевич знает, что Генпрокуратура ЛНР возбудила в отношении его и его участия в боевых действиях уголовное дело. Роман признался, что он боится запроса на экстрадицию.

Роман Протасевич: «Разумеется. Единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича [Лукашенко] найдется достаточно политической воли и достаточно какой-то решимости для того, чтобы не выдать меня».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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