Белорусские туристы не могут вылететь домой из-за запрета на полеты «Белавиа» над некоторыми странами

Источник материала: ОНТ

Заложниками запрета на полёты авиакомпании «Белавиа» над некоторыми странами стали десятки белорусских туристов, которые отправились на Кипр и в Тунис. У большинства из них закончились путёвки, но люди не могут вылететь домой. Как необоснованные ограничения повлияли на жизнь простых белорусов?





Сообщения об отмене рейсов, переносе туров на неопределённый срок приходят ежедневно. По разным оценкам, на Кипре сейчас несколько сотен наших туристов. Запрет на полеты «Белавиа» кипрские власти с оглядкой на Евросоюз ввели в конце мая. Вариант возврата был найден: помогла бы российская авиакомпания «Якутия». Её борт привёз бы российских туристов, а обратно забрал наших. Но рейс накануне отменили.

Вариантов сейчас немного. ПЦР-тест на ковид на Кипре, как заверяют дипломаты, сделать не проблема, и его результаты должны принять в Украине.

Елена Кудлакова, председатель Республиканской ассоциации туристических агентств: «Туроператоры прилагают все усилия, чтобы разрешить ситуацию. Мы стараемся успокоить туристов и предоставить жилье. Кто-то делает это за свой счёт, кто-то – за минимальные доплаты. Единственное, ждем разрешения от российских перевозчиков, чтобы наших туристов допустили на рейс Ларнака – Внуково».

Ограничения могут быть вызваны особенностями въезда в Россию, предусмотренными для иностранных граждан. Продолжается и эвакуация – а такое возвращение домой иначе не назвать – и из других курортов.

Елена Кудлакова, председатель Республиканской ассоциации туристических агентств: «Данная ситуация схожа с тем, с чем мы сталкивались в 2020 году, когда границы закрывали. И механизмы отработали. Видим, как вывозили граждан из Албании и Черногории. Сейчас готовятся эвакуационные рейсы из Туниса».

Из Албании «Белавиа» привезла 189 человек. Из Туниса доставлено более 300 пассажиров. Осталось ещё столько же.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»: «Мы планируем 2 рейса выполнить. Один, предположительно, прилетит ночью 5-го числа, второй – 6-го. Несмотря на то что данные рейсы носят гуманитарный характер, и государства, несмотря на запреты, должны идти навстречу и предоставлять коридоры для пролета, такое не происходит. У них это на совести».

Количество рейсов в российские аэропорты будет увеличено. Открыт рейс в Уфу. Чаще станут рейсы и в Москву. Сейчас их шесть в неделю. Решено, что «Белавиа» добавляет пять новых рейсов с 10 июня. Но море и отпуск – под вопросом. Чартеры в Черногорию летать не будут до 18 июня. Поэтому взамен турагентства предлагают Турцию, Египет, Мальдивы, Арабские Эмираты, Грузию, Сейшелы. Но есть нюансы. К введённым европейскими государствами санкциям присоединилась Украина. И чтобы попасть в Турцию или Египет, самолёты вынуждены делать крюк через Россию. Лететь дольше – платить больше.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»: «Отражается, прежде всего, на людях. Чартерный рейс оплачивает пассажир. Мы выставляем счет оператору, дальше это доходит до пассажира. В данном случае речь идет об увеличении цены на 33-35 долларов в среднем».

Тем временем внятных аргументов относительно введённых ограничений нет. Причем никто в Европе не думает и про своих граждан, которые не могут вернуться домой. Через другие аэропорты, с дополнительными расходами и необоснованными рисками.

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