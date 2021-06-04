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Белорусские туристы не могут вылететь домой из-за запрета на полеты «Белавиа» над некоторыми странами
Источник материала: ОНТ
Заложниками запрета на полёты авиакомпании «Белавиа» над некоторыми странами стали десятки белорусских туристов, которые отправились на Кипр и в Тунис. У большинства из них закончились путёвки, но люди не могут вылететь домой. Как необоснованные ограничения повлияли на жизнь простых белорусов?
Сообщения об отмене рейсов, переносе туров на неопределённый срок приходят ежедневно. По разным оценкам, на Кипре сейчас несколько сотен наших туристов. Запрет на полеты «Белавиа» кипрские власти с оглядкой на Евросоюз ввели в конце мая. Вариант возврата был найден: помогла бы российская авиакомпания «Якутия». Её борт привёз бы российских туристов, а обратно забрал наших. Но рейс накануне отменили.
Вариантов сейчас немного. ПЦР-тест на ковид на Кипре, как заверяют дипломаты, сделать не проблема, и его результаты должны принять в Украине.
Ограничения могут быть вызваны особенностями въезда в Россию, предусмотренными для иностранных граждан. Продолжается и эвакуация – а такое возвращение домой иначе не назвать – и из других курортов.
Из Албании «Белавиа» привезла 189 человек. Из Туниса доставлено более 300 пассажиров. Осталось ещё столько же.
Количество рейсов в российские аэропорты будет увеличено. Открыт рейс в Уфу. Чаще станут рейсы и в Москву. Сейчас их шесть в неделю. Решено, что «Белавиа» добавляет пять новых рейсов с 10 июня. Но море и отпуск – под вопросом. Чартеры в Черногорию летать не будут до 18 июня. Поэтому взамен турагентства предлагают Турцию, Египет, Мальдивы, Арабские Эмираты, Грузию, Сейшелы. Но есть нюансы. К введённым европейскими государствами санкциям присоединилась Украина. И чтобы попасть в Турцию или Египет, самолёты вынуждены делать крюк через Россию. Лететь дольше – платить больше.
Тем временем внятных аргументов относительно введённых ограничений нет. Причем никто в Европе не думает и про своих граждан, которые не могут вернуться домой. Через другие аэропорты, с дополнительными расходами и необоснованными рисками.
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Белорусские туристы не могут вылететь домой из-за запрета на полеты «Белавиа» над некоторыми странами
Заложниками запрета на полёты авиакомпании «Белавиа» над некоторыми странами стали десятки белорусских туристов, которые отправились на Кипр и в Тунис. У...
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