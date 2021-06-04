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Выставка «Белагро-2021»: что предлагают производители?

04.06.2021 06:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выставка «Белагро-2021»: что предлагают производители?

Около 200 новинок – и это только от отечественных производителей. «Белагро» продолжается в индустриальном парке «Великий камень». Эта самая масштабная агропромышленная выставка на постсоветском пространстве. В этом году в ней принимают участие 400 компаний из 16 стран.


Но большинство новых продуктов представили белорусские предприятия. Оршанский мясоконсервный комбинат выпустил стейки в инновационной упаковке «Дар Фреш». Благодаря ей срок хранения мяса увеличивается на 21 день. К летнему сезону пикников и походов завод подготовился и расширил линейку тушенок. Теперь на прилавках магазинов – деликатесные консервы из мяса лося, индейки, баранины и говядины.

Но главной своей гордостью предприятие считает детское питание. Уже не один десяток лет мамы всей страны доверяют именно Оршанскому мясоконсервному заводу. 

Для Лепельского молочноконсервного комбината 2021 год стал юбилейным. За 70 лет продукция предприятия успела полюбится потребителем Беларуси, России, Венесуэлы Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Но большинство поклонников завода – в Китае. С каждым годом ассортимент и поставки в эту страну растут в несколько раз. 

Лепельский молочноконсервный комбинат развивается с каждым годом. Политика предприятия – не стоять на месте и быть конкурентоспособными. Именно поэтому в этом году стартует новый проект по строительству современного цеха сухого молока. 

Выставка «Белагро-2021» продлится до 5 июня. Помимо дегустаций и презентационных стендов на форуме – деловая программа. В ней – более 20 конференций и семинаров.

 

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Около 200 новинок – и это только от отечественных производителей. «Белагро» продолжается в индустриальном парке «Великий камень». Эта самая масштабная...
 
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