Лист бумаги, точка маркером на нем – и кот завис. Странное поведение питомцев развеселило пользователей Сети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Ролик с котом, который пытается словить точку, нарисованную маркером на бумаге, опубликовал ridus.ru .

Пользователь TikTok нарисовал на белом листе бумаги черную точку. Кот сразу же положил на нее лапу и ненадолго завис. Многие провели такой же эксперимент со своими котами и получилось то же самое – пушистики пытались поймать и даже съесть черную точку.

Комментаторов развеселило странное поведение котов: «Будто добычу поймали и не хотят отпускать», «Так и есть. Коты – охотники, поэтому когда они замечают что-то в виде точки или крестика, то проверяют, живое оно или нет», «Отличный способ управлять котом».

Фото: миркошек.рф

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram