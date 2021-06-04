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Лист бумаги, точка маркером на нем – и кот завис. Странное поведение питомцев развеселило пользователей Сети (ВИДЕО)

04.06.2021 06:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лист бумаги, точка маркером на нем – и кот завис. Странное поведение питомцев развеселило пользователей Сети (ВИДЕО)

Ролик с котом, который пытается словить точку, нарисованную маркером на бумаге, опубликовал ridus.ru.

Пользователь TikTok нарисовал на белом листе бумаги черную точку. Кот сразу же положил на нее лапу и ненадолго завис. Многие провели такой же эксперимент со своими котами и получилось то же самое – пушистики пытались поймать и даже съесть черную точку.

Комментаторов развеселило странное поведение котов: «Будто добычу поймали и не хотят отпускать», «Так и есть. Коты – охотники, поэтому когда они замечают что-то в виде точки или крестика, то проверяют, живое оно или нет», «Отличный способ управлять котом».

Фото: миркошек.рф

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Ролик с котом, который пытается словить точку, нарисованную маркером на бумаге, опубликовал ridus.ru. Пользователь TikTok нарисовал на белом листе бумаги черную точку....
 
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