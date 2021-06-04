Эндокринолог рассказала про самую полезную и простую привычку, которая улучшит здоровье

Источник материала: ОНТ

Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала про самую полезную привычку, которая улучшит общее состояние здоровья, пишет РИА «Новости».

Употребление стакана теплой воды натощак сразу после пробуждения существенно улучшит общее состояние здоровья.

Врач обратила внимание: температура воды обязательно должна быть не холодной или комнатной температуры, а около 40°C.

Кроме того, врач добавила, что неправильное питание и сидячий образ жизни усугубляют проблемы с желчным пузырем. Значительно улучшит ситуацию стакан теплой воды, но не выше 60°C – это уже опасно. Такая привычка также положительно повлияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Фото: Pixabay.com





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