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Роман Протасевич рассказал о своем отношении к Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказался о своем отношении к Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Отвечая на вопрос, уважает ли он Александра Лукашенко, Протасевич был короток: «Безусловно».
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказался о своем отношении к Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Роман Протасевич: «Не...
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