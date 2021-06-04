Роман Протасевич рассказал о своем отношении к Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказался о своем отношении к Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Роман Протасевич: «Не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Естественно, потому что, как мне казалось, были для этого причины. Но я всю жизнь был журналистом. Но когда я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось вообще оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за такое выражение, он поступал как человек со стальными яйцами, несмотря на все давление и так далее. Не буду скрывать, что были моменты, где, я считаю, может быть, некоторые решения были ошибочными».