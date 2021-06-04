ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роман Протасевич: уличных протестов в Беларуси уже не будет, теперь цель – обвал экономики санкциями и голодные бунты

04.06.2021 06:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич: уличных протестов в Беларуси уже не будет, теперь цель – обвал экономики санкциями и голодные бунты

Уличных протестов в Беларуси нет и уже не будет. Но координаторы протеста надеются на обвал экономики и голодные бунты. Такие мысли в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил Роман Протасевич.

Роман Протасевич: «Протестов уже нет, и они едва ли будут. Я могу сказать больше. Последние месяцы, когда были все равно попытки призвать к каким-то акциям, к каким-то там уличным протестам, у меня был лично конфликт, в том числе в штабе, с тем же Вечерко, с представителями ByPol об уличной активности. Потому что я открыто говорил, что у нас нет улиц, у нас их нет и не будет. Сейчас – все, и глупо пытаться дальше призвать выходить на улицы, когда объективно уже никто не выйдет. Это просто бессмысленно. “Нужно сосредоточиться на других задачах”, но мог прийти тот же Вечерко и сказать: “Рома, ты должен подумать над улицей, потому что ты должен понимать, что не будет улицы – не будет санкций”. Это прямая фраза, которую лично я слышал неоднократно. Почему меня отправили в отпуск? В том числе потому, что я открыто говорил, что объективно мы проиграли. Я хотел даже просто уйти работать даже не в Telegram-каналах, а просто фотографом Тихановской».

Роман подчеркнул, что целью действующих из-за границы оппозиционеров являются обвал экономики Беларуси и, как следствие, голодные бунты.

Роман Протасевич: «Сейчас уличных протестов нет, и их явно не будет. Просто, опять же, почему двигаются те же санкции. Понятно, что это в принципе инструмент политического давления. Но с учетом того, что сейчас не может быть уличных протестов в плане политических свобод или политических движений, санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. И если рухнет экономика, люди выйдут на улицы. Это будут голодные бунты. И это, по сути, и является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводить».

Протасевич уверен, что лидеры оппозиции, в том числе Тихановская, понимают, что для решения вопроса им нужно заставить людей голодать.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уличных протестов в Беларуси нет и уже не будет. Но координаторы протеста надеются на обвал экономики и голодные бунты. Такие мысли в эфире программы «Марков....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень памяці Язэпа Варонкі і Юрася Бушлякова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by