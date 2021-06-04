Роман Протасевич рассказал, как администраторы деструктивных Telegram-каналов координировали протесты в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, как администраторы основных деструктивных Telegram-каналов собирались в одном чате и сообща координировали протесты.

Роман Протасевич: «Скажем так, это в принципе был основной чат администраторов крупнейших Telegram-каналов. Именно там, действительно, происходили обсуждения предстоящих акций. Там происходило планирование, работа над повесткой, которая должна была быть на той или иной неделе протестов. Можно сказать, этот чат "Хата", он по-разному назывался, пересоздавался, имел разные названия. Главное, было это ключевое слово "Хата". Там состояли администраторы крупнейших каналов, блогеры и так далее. И именно там происходило действительно, это был такой главный координационный чат уличных протестов и информационной повестки».

Роман назвал конкретные имена людей, входивших в подобные чаты.

Роман Протасевич: «Степан Путило, Ян Рудик позже туда стал входить, Тадеуш Гичан, также туда входил Франак Вечерко, который мог прийти туда и написать сразу конкретные тезисы, по которым мы должны были работать. Антон Мотолько, Данил Богданович. Ранее там присутствовали такие персонажи, как Шрайбман, Пальчис, Юшкевич, а также Анастасия Роготко, которая имеет отношение к деятельности штаба Светланы Тихановской, Виктория Пальчис, жена Эдуарда Пальчиса. Дмитрий Навоша, в принципе, достаточно известный медийный человек, Евгений Малаховский, который работал в основном с дворовыми чатами и дворовыми инициативами. Там в основном и принимались все основные решения о том, где пройдет следующая акция, какую мы должны держать информационную повестку в ближайшее время. Там обсуждались все актуальные события, все происшествия. По сути, один чат выполнял роль главного координационного чата всей информационной войны и уличных протестов».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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