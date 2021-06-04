Vulitsa Ezha. Городской пикник для всех — без ограничений

В эти выходные, 5 и 6 июня, большой городской пикник Vulitsa Ezha открывает новый сезон. С этого года при поддержке А1 фестиваль начинает активнее развивать инклюзивное направление , чтобы вкусной едой, хорошей музыкой и отдыхом в Ботаническом саду насладились без исключения все желающие.





Благодаря такой коллаборации компания А1, которая уже много лет работает с темой инклюзии и общества равных возможностей, организует для фестиваля специальную безбарьерную площадку и пригласит выступить там известных белорусов.

В каждый из фестивальных выходных — 5—6 июня, 10—11 июля, 21—22 августа — разные спикеры будут делиться своими историями о том, как инклюзия стала частью их жизни, и проводить творческие мастер-классы.

5 июня в течение всего дня будет работать ставшая уже известной кофейня «Инклюзивный бариста». Чтобы всем посетителям было комфортно, барную стойку сделают заниженной, а дорожки к ней покроют специальным съемным настилом.

Инклюзивный экспресс-массаж спины, шеи, рук или головы предложит массаж-бар Zizz. Будет работать фотозона с магнитными панелями в виде пузырей, где посетители сами могут выбрать и прикрепить к фону эмодзи. Детки смогут проявить свои творческие навыки, разрисовывая большую раскраску. В течение дня будет работать зона хэнд-мейд, где все желающие смогут обучиться искусству оригами.

В программе площадки также канистерапия — специально обученные собаки зарядят гостей площадки положительными эмоциями: их можно будет погладить и поиграть с ними.

Предусмотрены и мотивационные выступления с мастер-классами. Так, 5 июня в 15:00 основатель и руководитель кофейни «Инклюзивный бариста» Саша Авдевич расскажет о том, как инклюзия стала частью его жизни, и проведет мастер-класс по приготовлению кофе.

А 6 июня в 15:00 выступит художник Иван Петручик.





Он родился в Кобрине, там же учился. Заболел в возрасте 12 лет, получил инвалидность из-за последствий инсульта, с тех пор передвигается на коляске. Иван окончил БГУ по специальности «дизайн», занимался паралимпийским спортом (лыжи, академическая гребля), выступал на международных первенствах.

На инклюзивной площадке в рамках Vulitsa Ezha Иван Петручик расскажет, как боролся с навязчивыми мыслями после болезни. Посоветует, как не бояться общества и его отношения к людям с особыми потребностями, как с юмором воспринимать даже неприятные слова, которые порой приходится слышать.

Он также поделится историями других людей с инвалидностью и их опытом жизни. Кто-то из-за психологической травмы уже десять лет не выходит из дома, а кто-то смог побороть внутренние страхи и социально активен.

Иван Петручик также даст мастер-класс по живописи.

«Когда я лежал в больнице после реанимации, никаких развлечений не было, и я вернулся к своему детскому увлечению — начал рисовать. Когда стал свободно перемещаться на коляске, решил поступить на дизайнера, думал, что там меня научат рисовать и развивать фантазию, но туда поступали абитуриенты, окончившие художественный колледж или школу. У меня такого образования не было, больше занимался самостоятельно.

Я приносил преподавателям задания по теме, сделанные дома по мастер-классам из интернета. Мне приходилось учиться всему самому.

В то время председатель общества инвалидов Людмила Тимофеевна Калмыкова предложила организовать выставку моих работ. Их было немного, но первого опыта стало достаточно, чтобы я понял: живописью надо заняться серьезно», — рассказал Иван Петручик корреспонденту Naviny.by.

А еще Иван стал иконописцем. Сподвиг его на это батюшка в Киеве, где Иван находился на реабилитации. В те времена подросток увлекался графикой, в частности, придумывал темы для татуировок. Священник дал Ивану книгу по основам иконописи.





«До икон я не рисовал в цвете, боялся красок, у меня тогда еще были психологические комплексы в принятии себя как инвалида в коляске, поэтому у меня и картины были черно-белые. В иконах я впервые применил цвет, краски. Батюшка посоветовал мне продолжить, сказав, что иконопись поможет и мне самому, и для этого не обязательно куда-то поступать учиться. Мне тогда было 16 лет, и через два года я все равно поступил на дизайн. На втором-третьем курсе понял, что это не моя специальность, но я защитил диплом, и даже работал дизайнером как фрилансер, а потом в Свято-Елисоветинском монастыре, совмещая знания по дизайну и иконописи. Сейчас иконопись — мой основной вид деятельности, хотя занимаюсь еще и акварелями, пишу пейзажи», — рассказал Иван Петручик.

Иконопись помогла ему создать семью. В 2016 году он писал большую икону святых Царственных страстотерпцев (семьи императора Николая II) для Киева.





«ОНТ сняло обо мне передачу к приезду в Минск Ника Вуйчича. Моя будущая жена Светлана проживала тогда в Воронеже, увидела передачу и связалась со мной. Она преподаватель живописи и профессиональный иконописец. И я ее попросил приехать в Минск писать икону. Мы ее писали вместе два месяца. Потом я в Киеве сделал ей предложение, и мы поженились. Она до сих пор делится со мной своими знаниями, и мы счастливая семья», — заключил Иван.