«Я надеюсь, что перестал расти, больше не хочу!» Как живется парню с 50-м размером ноги

Источник материала: Onliner Владу Савене 19 лет. Он учится в политехническом колледже на электромеханика, пишет диплом и подрабатывает — обычная жизнь для белорусского студента. Но Влад не совсем обычный: он обладатель 50-го размера ноги. Onliner встретился с парнем и расспросил, каково ему подбирать обувь, есть ли на такой размер ботинки для лыж и не комплексует ли Влад из-за своих сравнительно больших ног. Также вместе с минчанином мы сходили в обувные магазины, чтобы проверить, найдется ли что-то на его ногу.

На встречу с журналистами Влад приходит с миниатюрной Дашей — это его девушка. Сразу обращаем внимание на ноги пары — в таком сравнении любой бы спросил у парня: «Ого! Какой же у тебя размер обуви?» Минчанин говорит, что с таким вопросом к нему обращаются нередко. Следующее, что интересует, — как и где он покупает обувь.

— Размер ноги у меня сейчас — 49—50-й, зависит от марки обуви. Найти ее в Беларуси — целый квест. Чаще всего самый большой размер в магазинах — 45-й или 47-й максимум. У меня вот две пары таких кроссовок: зеленые и синие, — показывает молодой человек. — Они, как и почти вся моя обувь, из Америки — у меня там родственники, поэтому периодически присылали обувь оттуда. Здесь на мою ногу могу найти только прямо башмаки-башмаки деревенские. И то еще надо поискать. Еще на «Ждановичах» можно что-то найти, но это тоже редко.





Всего у Влада пять пар обуви: кроссовки и одна пара зимних ботинок. Правда, признается парень, последние поджимают. Почти всю минувшую зиму минчанин проходил в кроссовках, только уже в сильный мороз обувал теплые сапоги — конечно, не на теплый носок: не налезли бы.

Туфель для деловых и праздничных случаев у парня нет: обычно такая обувь довольно узкая, а у Влада еще и очень широкая стопа. Ну и пока парень не особо посещает торжественные и серьезные мероприятия. На школьный выпускной он не ходил (не потому, что не было чего обуть).

— Чаще всего в магазинах отвечают, что максимальный размер обуви — 45-й. Спрашиваю, можно ли оформить под заказ, но такой возможности нет. Ходили на «Ждановичи», но та обувь мне не нравилась или поджимала. Нога у меня не только длинная, но и широкая — какие-то узкие туфли я могу надеть, но долго в них не простою и не прохожу. Просто сдавливает ногу — и все. Бывало, что мама купит какую-то обувь — по длине нормально, по ширине мало. Думали, что разносится, но нет, — вспоминает Влад.





Также парень покупал специальные спреи для растяжки обуви, но и они не помогали. Сама ткань тянется, а подошва остается прежней — в итоге обувь просто упирается по краям.

— В детстве размер моих ног был обычным, как и у всех сверстников, да и по росту я не отличался от остальных. А потом как-то раз — все выше и выше, а стопа — все больше и больше. Мой брат сейчас в 9-м классе — у него уже 45-й размер обуви, — делится минчанин. — У меня примерно в таком возрасте был уже 47-й, но для такого еще можно было найти какую-то обувь — помню, мама искала и находила. А потом уже начали помогать родственники из Штатов. Недавно человек с 45-м размером подсказал мне онлайн-магазин, где продается обувь вплоть до 50-го, сейчас изучаю.

Пока далеко не ушли от детства, спрашиваем, как для Влада проходили школьные занятия по лыжной подготовке.

— Нет для меня лыж, — сразу отрезает он. — Раньше были лыжи без ботинок: на простую обувь натягивается резинка и застегивается — на них еще получалось покататься. Правда, эти резинки часто рвались. А там, где нужна спецобувь, — нет. В колледже были ботинки 47-го размера, но они не налезали и были очень узкими. Знакомые иногда подкалывают: «Тебе и лыжи не нужны, ты и так покатаешься!» А три-четыре года назад купил коньки 48-го размера, которые мне подходят по всей длине. Чуть-чуть узковаты, но где-то час-полтора я в них могу покататься.

Не комплексует ли Влад из-за такого размера? Говорит, что ни капельки.





Кроме проблем с обувью и лыжами, есть вопросы и к вождению автомобиля. По работе приходится ездить на относительно небольших машинах, ноги сильно упираются.

— С левой стороны подставка, но чаще всего я не могу нормально поставить туда ногу. Каждый день за рулем, поэтому не совсем удобно. И колени болят, потому что ноги в принципе длинные. В своей личной машине нормально: ставлю спокойно и свободно. На велосипеде полегче: самый большой размер рамы — и можно ездить. Ступня по ширине чуть-чуть торчит, не помещается на педаль, поэтому если ездить больше двух-трех часов, то начинает сильно болеть средняя часть ступни.

Еще одна неприятная ситуация случилась у парня в боулинге. На его ногу не нашлось специальной обуви, а играть в своей не разрешили. В последний раз Влад играл в боулинг в детстве.





Обувь на заказ стоит, на взгляд минчанина, космических денег. Говорит, что посмотрел пару организаций, которые занимаются пошивом, но пара обойдется в $300—400.

— Мне просто жалко таких денег. Тем более что обувь у меня довольно быстро изнашивается: постоянно на ногах, на СТО и в гараже. Пары обуви мне хватает примерно на год, зимней — на сезон, — говорит он.





Летнюю обувь типа сланцев, говорит Влад, найти проще. Их надо искать на каком-нибудь базаре, и то если повезет.

— На «Ждановичах» резиновые в целом можно найти. Еще у меня лежат какие-то сандалии, но я их практически не ношу: просто не люблю. Летом, осенью и весной чаще всего ношу кроссовки, в них удобнее всего, — рассказывает молодой человек. — В целом я неприхотлив в обуви, мне без разницы, как выглядят кроссовки или ботинки, — главное, чтобы в них было удобно.

— А с подбором носков проблем нет? — спрашиваем.

— 46-й или какой-нибудь 43-й шикарно до 50-го растягиваются! — улыбается Влад.





Новые знакомые в процессе общения с Владом обращают внимание на его большие стопы. Говорит, интересуются размером обуви и сразу спрашивают, где он ее покупает и как вообще живет. Нередко спрашивают, не занимается ли парень баскетболом, — отвечает, что играл какое-то время, но сейчас не до того.

— Когда я увидела его ногу, сразу спросила, какой размер. Влад ответил: «Ну вот, 50-й». И я начала расспрашивать, где он покупает обувь и как, — с улыбкой вспоминает его девушка Даша.





После беседы мы приглашаем героя публикации на спонтанный эксперимент: сходить в обувные магазины и узнать, найдется ли для него обувь по размеру.

Практически все попытки найти подходящие кроссовки или туфли заканчиваются на этапе беседы с консультантами магазина. Максимальный размер — 47-й. Но в одном из спортивных маркетов неожиданно ответили, что есть 50-й. Влад сильно удивился и попросил принести кроссовки на примерку. В итоге они оказались узкими и сильно давили на пальцы: не подходят по полноте.















50-й размер ноги у парня держится последние два-три года. Рост Влада — примерно 197 сантиметров. Но говорят, что люди растут до 25 лет.

— Я надеюсь, что перестал расти, больше не хочу! — смеется минчанин.

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