ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Ивулин, а также монтажер проекта «ЧестнОК» Ярослав Писаренко

04.06.2021 07:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Журналист портала «Трибуна», автор youtube-проекта «ЧестнОК», нападающий футбольного клуба «Крумкачы» Александр Ивулин, а также монтажер проекта «ЧестнОК» Ярослав Писаренко, задержанные днем 3 июня на съемной квартире, находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Об этом сообщила редакция «Трибуны» со ссылкой на родственников Писаренко. Причина задержания до сих пор неизвестна.

Александр Ивулин, а также монтажер проекта «ЧестнОК» Ярослав Писаренко

15 ноября прошлого года Ивулин был задержан за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущен на следующий день. В декабре за это его оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей).

1 июня был задержан другой журналист Tribuna.com Дмитрий Руто. Основанием стало то, что в его автомобиле был футбольный шарф, на котором присутствуют белый и красный цвета. Журналиста обвинили в незаконном пикетировании по статье 24.23 КоАП и арестовали на 15 суток.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист портала «Трибуна», автор youtube-проекта «ЧестнОК», нападающий футбольного клуба «Крумкачы» Александр Ивулин, а также монтажер проекта «ЧестнОК» Ярослав...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я надеюсь, что перестал расти, больше не хочу!» Как живется парню с 50-м размером ноги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by