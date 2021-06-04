Тест регистраторов. Как устройства справятся с видением номеров (видео)

Источник материала: Onliner Давайте будем откровенны — регистраторы нужны в первую очередь как источник дополнительного доказательства при споре на дороге или ДТП. Поснимать «кино» про дорожную ситуацию, зафиксировать последствия чужой аварии или какой-нибудь прикол на улицах можно с помощью любой другой камеры. Поэтому, на наш взгляд, главный критерий подбора устройства — это читаемость автономеров. Удобство, дизайн, функционал регистратора — моменты субъективные и вторичные, когда на кону стоит вопрос о признании вины или невиновности в происшествии. В наших испытаниях пяти популярных в Каталоге Onliner «региков» мы сконцентрировались именно на их способности видеть регистрационные знаки.





Выборка товаров была сделана по принципу распространенности заказов в нашем Каталоге, а не по брендам. Вышло, что три устройства из пяти — от одного производителя. По статистике продаж, шанхайский 70mai обгоняет другие компании на рынке регистраторов. Средняя цена пяти гаджетов — 250 рублей. Если быть точным — от 165 до 390 рублей.

70mai A800S

В случае с этим и другими вариантами в коробке можно найти и камеру заднего вида. Мы тестировали только фронтальные. Отдельно стоит упомянуть, что в A800S, как и в других (но не всех) моделях, предусмотрен кабель, который можно подключить как к USB-выходу, так и к прикуривателю.





Без карты памяти A800S не хочет показывать хоть какую-то картинку. При покупке (особенно в подарок) нужно не забыть и про memory-card. Сразу после выбора языка и ввода актуальной даты на экранчике появляется QR-код с предложением установить мобильное приложение — чтобы быстро сбрасывать запись. Отметим, у регистраторов других брендов такого настойчивого приглашения нет. К слову, при регистрации белорусским покупателям в качестве страны необходимо указать Other, а не Russia — иначе скачивание будет невозможно.







Главная фишка линейки — возможность изменять угол съемки по вертикальной оси. В моделях еще пятилетней давности эту проблему решали с помощью подвижного крепления. Регистратор 70mai плотно прилегает к стеклу, он может посмотреть ниже или выше, но никак не вбок.





При оценке примеров записи не забудьте включить максимальное качество на YouTube. В этой модели можно поставить галочку на 2160р — речь о 4К.

Dunobil Aurora Duo

Это намного более бюджетный вариант. В сравнении с предыдущим экземпляром цена более чем в два раза ниже. Не хочется экстраполировать стоимость на качество записи, но и ожидать вау-эффекта от гаджета за такие деньги тоже не стоит. Набор из коробки — на фото ниже. Производитель предлагает водителю зафиксировать заднюю камеру винтами или клейкой лентой (на выбор), а вот альтернативы блоку питания исключительно через прикуриватель, к сожалению, нет.





Присоединение самого устройства к креплению оказалось нелегким и, пожалуй, даже нервным. Приходилось прикладывать такие усилия, что было страшно — первая установка могла закончиться поломкой. Само крепление рассчитано только на регулировку вверх/вниз. Зачем-то на нем разместили наклейку с напоминалкой «Советую очищать карту памяти от 1 до 3 раз в месяц».





Мы разместили регистратор слева от салонного зеркала, и штатный кабель питания уперся в конструкцию крепления, перегородив собой экран. Кнопки управления находятся в нижней части корпуса устройства и «по-дешевому» болтаются в пазах. Навигация по меню оставляет желать лучшего — не всегда понятно, в каком разделе находишься: фото, видео, настройки или фиксированная съемка.









При оценке примеров записи не забудьте включить максимальное качество на YouTube. В случае с Dunobil Aurora Duo это 1080р, или HD.

70mai A400

В отличие от других представителей фирмы этот вариант не предусматривает какого-либо изменения угла обзора камеры. Проще говоря, его никуда не покрутишь. Поэтому стоит семь раз отмерить, прежде чем один раз наклеить.





Использование 3M-скотча — определенно новый тренд у производителей регистраторов. Похоже, классическая присоска уходит в прошлое. Пусть она была не столь надежна, зато легко снималась. Со скотчем приходится повозиться, он норовит оставить след на внутренней поверхности лобового стекла. На фото сверху можно заметить лопатку, заботливо предусмотренную для укладки провода и демонтажа. Это может казаться мелочью, но она действительно помогает. А на следующем снимке — внешний вид отклеенного скотча на примере Dunobil (слева) и 70mai.





Субъективно для всех регистраторов отметим: кнопки, расположенные в плоскости экрана, удобнее, чем те, что находятся внизу (на нижней крышке).





При оценке примеров записи не забудьте включить максимальное качество на YouTube. Для 70mai A400 актуально значение в 1440р.

Xiaomi Mi Dash Cam 1S

В обзоре регистраторов, который мы проводили пять лет назад, Xiaomi получил пятерочку по десятибалльной шкале. Как верно было подмечено, смартфоны Xiaomi приучили нас к тому, что за умеренную цену можно купить аппарат с флагманскими характеристиками. 1S — самое бюджетное из рассматриваемых сегодня устройств. При этом вполне заслуживает более высокой оценки, нежели его предшественник пятилетней давности.





Да, в коробке не найти камеры заднего вида, но зато есть лопатка. Крепление — привычный шаровой шарнир, позволяющий вращать «регик» во все стороны. Как и в случае с Dunobil, нельзя не покритиковать выбор места подключения кабеля: гнездо расположено сверху, а разъем шнура — Г-образный, смотрящий вправо. Очевидно, что если кабель протягивать под обшивкой, он должен смотреть вверх, а не вбок. Модель Xiaomi на фото ниже — четвертая слева направо.





Также отметим довольно специфичное расположение кнопок — под значками на экране. Первое время с непривычки постоянно хотелось нажать на сам значок. Но экран отнюдь не сенсорный.





В этом регистраторе мы использовали б/у карту памяти, на которой уже были записи с другого устройства. Девайс предложил нам отформатировать карту, получил согласие, подумал и продолжил работу. Уже в финале теста оказалось, что Xiaomi не отформатировал карту и не стал записывать новое видео на место старого. Он просто записывал по одной минуте — более старые записи стирались. Из-за этого глюка эксперимент пришлось проводить заново.





Общий тон отзывов о регистраторе — как и принято с Xiaomi — «топ за свои деньги». В качестве минусов называют недетское шарнирное крепление, которое к тому же нельзя восстановить после поломки, периодические проблемы с мобильным приложением и его обновлениями, быстрое выключение после глушения мотора. И еще: на каждой записи остается логотип Mi, удалить его в опциях нельзя.

При оценке примеров записи не забудьте включить максимальное качество на YouTube. В данном случае — 1080р.

70mai Pro Plus

Этот аппарат по дизайну весьма напоминает рассмотренный в этом обзоре A800S. Главное отличие, конечно, в камере — здесь 5 Мп, 140° и видео 2592×1944, а в A800S — 8 Мп, 140° и видео 3840×2160. Соответственно, отличается и цена — представленное устройство более чем на 100 рублей дешевле.





Набор в коробке также идентичен. Внешне Pro Plus отличается тем, что камера вынесена в сторону, за «куб» корпуса. Она тоже крутится вверх-вниз. Кнопки расположены сразу под экраном. Одним словом, «младший брат».





Пользователи жалуются на низкое качество задней камеры, проблемы с прошивками. А как снимает фронтальная, предлагаем убедиться самостоятельно. При оценке примеров записи не забудьте включить максимальное качество на YouTube (2160p).

Два испытания

Удар

Важный критерий при выборе регистратора — его реакция на удар. Большинство производителей предусмотрело акселерометр (G-сенсор) и функцию «записи происшествия». В регистраторах акселерометр используется как датчик начала съемки при возникновении удара. Но каким этот удар должен быть? Предоставит ли устройство видеодоказательство при парковочном ДТП — когда автомобиль, как говорят, чуть притерся?





Вся пятерка рассматриваемых сегодня девайсов оснащена G-сенсором. Его чувствительность легко проверить — достаточно стукнуть по машине. Мы решили несильно приложиться к лобовому стеклу. Шлепок ладонью — и смотрим на реакцию «региков».







Как видно на снимке, на легкий удар среагировали все модели 70mai. Для Dunobil и Xiaomi, видимо, нужен более сильный удар.





Читаемость номеров автомобиля в движении

Имитируем типичную дворовую ситуацию: неизвестный автомобиль цепляет машину, в которой установлен регистратор, и уезжает. Разгоняется со стандартной скоростью: от 0 до 20 км/ч.





За ориентир берем темный кроссовер. Машина, в которой установлены регистраторы, стоит на расстоянии 10 метров от него. Наша задача — понять, на каком расстоянии до движущегося объекта (скрывающегося авто) будут читаться его номера и когда они перестают быть различимы.







При оценке примеров записи не забудьте включить максимальное качество на YouTube.

В данном обзоре мы не ставим оценки устройствам — не все они находятся в одном ценовом сегменте, что не может не отразиться на качестве записи. Покупатель волен самостоятельно делать выводы, исходя из своего бюджета.



