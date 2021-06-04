Самое дорогое — 34 рубля, самое — дешевое 5. Почем продают маринованное мясо для шашлыка

Источник материала: Onliner Это раньше шашлык готовили только дома, чаще в маринаде из уксуса и лука. Да, рецепт без особой фантазии, но запах от мяса потом стоял такой, что можно было потерять сознание от удовольствия. Готовкой должны были заниматься исключительно мужчины, ведь «шашлык женских рук не терпит» — так утверждали во времена, когда никто еще не спорил на тему гендерного равенства. Теперь все проще: никакая предварительная готовка не нужна, достаточно зайти в магазин за готовым полуфабрикатом. Мы прошлись по торговым точкам и посмотрели, почем сейчас продают готовое маринованное мясо. А потом поинтересовались мнением о полуфабрикатах у диетолога и шеф-повара ресторана (спойлер: все не так плохо).

Да, мы знаем, что настоящий шашлык делается только из баранины, это скажет вам любой капитан Очевидность. Но мы живем не в том месте, не при тех зарплатах, да и запах баранины выдержит не каждый белорусский нос. Поэтому мы выбрали варианты попроще и включили в обзор любое мясо, на ценнике которого было написано слово «шашлык».

За два года шашлык на Комаровке практически не подорожал

Сначала отправляемся на Комаровку — главный минский рынок. Казалось бы, где, как не на рынке, предложат изобилие вариантов. Тем не менее мы обнаружили только одну точку с ведерками свиного шашлыка от агрокомбината «Снов». Мы уже писали о шашлыках раньше, и публикация за 2019-й показывает , что за два года свиной шашлык от «Снова» на Комаровке практически не поменялся в цене — в районе 10 рублей за килограмм.

Потом мы прошлись по крытому рынку еще раз и со второй попытки обнаружили кусочек маринованной свиной шеи, который запрятался на прилавке. Была надежда, что если пройтись по маршруту в третий раз, то обнаружим что-то еще, но чуда не произошло.







Все же Комаровка — рай для тех, кто умеет и хочет мариновать шашлык самостоятельно. Удивляемся, что здесь нет витрин с маринованным мясом, как в супермаркетах.

— У нас не маринуют шашлык. Если хотите, я замариную для вас, это пять минут, — говорит продавщица сырого мяса. У нее на витрине кусок сочной свинины, на которой написано «Для шашлыка».

Рядом с Комаровкой маленькие павильоны — ныряем туда в надежде, что именно они и являются островком шашлычного мира. Находим варианты из курицы в вакуумной упаковке — целых три.





Где мы были Какой шашлык увидели Почем продают килограмм Комаровка (крытый рынок) Шашлык свиной классический от «Снова» 9,20 Шашлык свиной «Сновский новый» 10,40 Свиная шея для пикника (вакуумная упаковка) 15,90 Павильоны на Комаровке Шашлык из крыла птицы 7,85 Шашлык «Нежный» из курицы 10,27 Шашлык «Пряный для пикника» из курицы 10,60

Самый дорогой шашлык — в ProStore, самый дешевый — в «Евроопте»

Отправляясь в разные магазины за шашлыком, важно определиться с целью, что для вас важнее: сэкономить или выбрать мясо с необычным маринадом. Цены в магазинах, за редким исключением, мало чем различаются, и хорошо сэкономить может разве что тот, кто берет хотя бы 10 килограммов (или тонн) шашлыка.





Первым на нашем пути оказался «Евроопт». Здесь мы нашли самый дешевый шашлык: кило полуфабриката из кусочков мяса птицы обойдется чуть менее чем в 5 рублей. Если что, примерно столько же стоит килограмм целой курицы — неразделанной, не в маринаде. Купить шашлык из свинины можно уже по 9 рублей за кило. Практически на всех товарах — красный ценник, действует акция «Шашлычный сезон». Выбор небольшой, но какая разница, если дешево?

Где мы были Какой шашлык увидели Почем продают килограмм «Евроопт» Полуфабрикат из кусочков мяса птицы 4,99 (на скидке) Куриные ножки, маринованные в майонезе 5,99 (на скидке) Шашлык из птицы «Французский» 6,99 Шашлык из свинины «Премиум» 8,99 (на скидке) Шашлык из свинины «Особый» 9,99 (на скидке) Ребра в маринаде 11,99 Шашлык из свинины «Классический» 12,99 (на скидке)

Далее мы отправились в ProStore, где увидели, наверное, самый большой выбор полуфабрикатов. И цен. Самый дорогой шашлык — стейк из говядины «Вилли» — почти 34 рубля за килограмм. Очереди есть даже в будний день, из чего можно сделать вывод, что мясо не залеживается.







Для тех, кто не хочет стоять в очереди, есть множество вариантов маринованного мяса на развес.

Где мы были Какой шашлык увидели Почем продают килограмм ProStore Стейк из рульки в маринаде 7,99 Шашлык из лопаточной части свинины (ведерко, не заморозка) 10,39 Стейк из тазобедренной части с косточкой 12,49 (на скидке) Шашлык из тазобедренной части свинины в уксусе с луком 12,99 Грудинка свиная в маринаде (вакуумная упаковка) 12,99 Шашлык из корейки в горчичном соусе 17,99 Шашлык из шейной части свинины в маринаде 18,99 Стейк из корейки в маринаде 19,99 Стейк из шеи в маринаде 19,99 Стейк из говядины «Вилли» 33,99

Далее у нас были «Алми» и «Санта», где нас ожидало примерно одно и то же: на витринах — полуфабрикаты в маринадах разных цветов, в холодильниках — лотки и ведерки с заморозкой.







Где мы были Какой шашлык увидели Почем продают килограмм «Санта» Голень цыпленка-бройлера в маринаде «Алабама» 8,29 «Ножка в дорожку» из курицы (заморозка) 8,39 Шашлык «От шеф-повара» (заморозка) 8,99 (на скидке) Шашлык из птицы в майонезно-горчичном маринаде 9,19 Шашлык из филе птицы «Ароматный» 9,99 Шашлык из свинины в майонезе 10,99 (на скидке) Шашлык из свинины «Дачный» 11,99 Шашлык «Армянский» (заморозка) 12,36 Шашлык из свинины в майонезе «Особенный» 13,99 «Алми» Рулька по-крестьянски 5,99 (на скидке) Крыло в маринаде 7,99 Крылья замаринованные 8,49 Шашлык «Ароматный» из курицы (заморозка, вакуумная упаковка) 9,39 Голень в маринаде 9,49 Куриное филе для гриля в маринаде 9,99 (на скидке) Шашлык по-кавказски 9,99 «Курочка барбекю» 10,40 Бедро цыплят «Пикничок» 11,59 Грудинка барбекю 11,99 Грудинка барбекю 12,49 Ребрышки в маринаде 12,99 Шашлык из свинины в луковом маринаде (ведерко, не заморозка) 12,99 Шашлык «Гродненский новый» (заморозка) 13,31 Шашлык из свинины в майонезе 13,99 Шашлык из филе птицы с розмарином 13,99

А с составами что?

Глядя на некоторые виды полуфабрикатов, можно сделать вывод, что в составе только мясо, майонез и лук. Но это не так, в некоторых составах более десяти ингредиентов, в том числе тех, которые означаются буквой E. Мы показали несколько из них Светлане Кашицкой — диетологу, врачу, директору студии похудения, — чтобы узнать ее мнение.

Первыми Светлана смотрит составы полуфабрикатов из «Алми».

— В шашлыке из свинины в майонезе сумасшедшее количество ингредиентов в составе. Мы видим майонез, уксус, краситель, регулятор кислотности, ароматизаторы. Мне этот состав не нравится. Второй вариант — «Пикничок охлажденный» — все то же самое, еще и сахар есть. Зачем класть в мясо сахар? Третий — шашлык свиной в луковом маринаде. Здесь мы хотя бы видим свинину, натуральный лук, натуральные специи в виде паприки и петрушки. Здесь есть ароматизатор, но этот вариант значительно лучше.









Шашлык из свинины с зеленью из «Виталюра» Светлана в целом похвалила: в нем есть лук, зелень, чеснок, смесь специй. Можно было бы избежать пищевой добавки «Про ветчина», но это не критично. Также ей понравился состав ребер для гриля:

— Прекрасные жирные ребра. Чем ближе мясо к кости, тем больше у него жира. Для любителей жирненького. Здесь в составе вода, ребра и маринад.







Шашлык из свинины в пивном маринаде из «Евроопта» Светлана не оценила:

— В нем есть глюкозный сироп, то есть сахар. Я против добавления сахаров, поэтому сразу говорю нет мясу, в которое добавлен сахар.





Из ProStore мы показали Светлане грудинку с реберной костью в вакуумной упаковке:

— Мне нравятся специи, которые сюда положили, нигде не было такого потрясающего набора. Но как только вижу глутамат натрия, то сразу говорю нет.





В холодильнике магазина «Санта» мы видели замороженный шашлык. Что думает диетолог о заморозке?

— То, что хранится три месяца, без всевозможных добавок не сохранится. Все свежее лучше.





Если покупаете шашлык в магазине лишь несколько раз в год, то вреда организму не будет

Светлана Кашицкая говорит, что шашлык из готового маринованного мяса не принесет вреда здоровью, если им не злоупотреблять. И объясняет, почему люди ее профессии не жалуют шашлык, приготовленный из магазинных полуфабрикатов.

— Диетологи говорят, что не стоит покупать уже замаринованное мясо в магазинах, потому что там могут использовать несвежее мясо, и в этом плане шашлык может представлять источник опасности. А к шашлыку, который вы сделали сами, у меня вопросов нет. Я считаю, что это достаточно хороший продукт, особенно если использовать натуральные ингредиенты: соль, лук, помидоры.





Диетолог говорит, что если у человека нет медицинских противопоказаний, то для шашлыка можно выбирать любое мясо, главное — это размер порции. Желательно, чтобы он не был чрезмерным, в идеале — 100—150 граммов. Чем жирнее сорт мяса, тем меньше должна быть порция.

— Шашлык из магазинов зачастую содержит много добавок. Обычно это не самые качественные масла, сахар, усилители вкуса. В маринадах часто используются всевозможные подкислители — помимо натурального сока лимона, это могут быть лимонная кислота и уксус. Они не вредят здоровью, если ими не увлекаться.

Но если у вас чувствительный желудок, то шашлыки в кислом маринаде лучше не брать.





Мясо в маринаде, который содержит вещества химического синтеза, я бы советовала не брать в принципе. Но если покупаете шашлык в магазине лишь несколько раз в год, то вреда организму не причините. А вот если жарите шашлык каждые выходные, то, конечно, мариновать мясо нужно самим, добавляя больше специй и пряностей, поменьше соли.

Наиболее вредным для маринада Светлана считает майонез, поскольку при нагревании он может превращаться в канцероген, а также в нем содержится огромное количество жира.





Какое мясо, по мнению диетолога, лучше всего выбирать для шашлыка? Баранину, потому что в ее составе много жироподобных веществ — лецитинов, которые улучшают работу головного мозга, укрепляют зубы, костные ткани. Молодая телятина отличается повышенным содержанием белка, который является очень важным строительным материалом для клеток.

Индюшка по содержанию фосфора может сравниться с рыбой, фосфор помогает укрепить кости, а еще оздоровить хрящи и суставы. Мясо кролика легко усваивается и не провоцирует никаких аллергий, содержит много цинка, который необходим для хорошей работы нервной системы и синтеза половых гормонов.





— Хотя я не видела людей, которые делают шашлык из мяса кролика. Большинство людей склоняются к курице и свинине. Курица — спорный продукт. С одной стороны, ее мясо помогает работе сердца и нервной системы, в ней мало жира и она содержит кислоту триптофан, которая способствует хорошему настроению. Но курица курице рознь, а вред свинины явно преувеличен, просто нужно выбирать нежирные кусочки, избегать, например, задней части свинины. По жирности эти два вида мяса могут быть сопоставимы.

И на мой взгляд, лучше взять хорошую свинину, чем магазинного бройлера. Во-первых, курица сама по себе аллергенна. Во-вторых, если вы используете не деревенскую курочку, а заводского бройлера, то, если он выращен с использованием стимулятора и ускорителя роста, мясо будет содержать гормональные добавки. Это неблагоприятно сказывается на организме, особенно на детском.

Если вы часто потребляете такое мясо, оно может повлиять на ваш гормональный фон. Кроме того, курица содержит достаточно много жира под кожей, особенно если вы ее не снимаете.





Диетолог говорит, что говядина также хороша для шашлыка, но в меру:

— Говяжье мясо содержит много витамина A и таких микроэлементов, как фосфор, натрий, кальций, железо. Но увлекаться говядиной на шашлыках не стоит: в ней много пуриновых оснований, которые могут провоцировать отложение солей в суставах.





Шеф-повар: лучший шашлык из магазинов — в вакууме, худший — замороженный

Шеф-повар Артем Ракецкий говорит, что нормально относится к полуфабрикатам, особенно если возникла форс-мажорная ситуация и нужно срочно купить мясо для пикника.

— Есть определенные гипермаркеты, где я беру определенные виды шашлыка.

При выборе полуфабриката мужчина смотрит на состав. Главное, чтобы в составе не было «ловких маринадов» вроде лимонного сока, майонеза, непонятных томатных паст, поскольку ими легко замаскировать продукт не первой свежести. Также шеф говорит, что он против замороженных полуфабрикатов, поскольку заморозка убивает качество продукта. А вот вакуум — лучший вариант, так как мясо в нем маринуется лучше, хранится оно правильнее.

Какое мясо лучше всего брать?

— Кто что любит. Если свинина, то я рекомендую жирные части: шею либо ребра. Если цыпленок, то лучше окорочка, бедрышки — они сочнее, интереснее и круче.